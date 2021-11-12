Son dakika haberleri: Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda "Dijital Çağda Yeşil Teknolojiler ve Akıllı Şehirler" temasıyla düzenlenen Türk Konseyi 8. Zirvesi temasları kapsamında, Mirziyoyev ile görüştü.

Mirziyoyev görüşmede, "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabının Özbekçesini, kitabın yazarı Erdoğan'a hediye etti.