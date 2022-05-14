Son dakika haberleri... Türkiye'de 1407 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 5 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Türkiye'de 1407 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 5 kişi hayatını kaybetti

14.05.2022 21:05
Son dakika haberleri... Türkiye'de 1407 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 5 kişi hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberlerine göre Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 127 bin 538 Kovid-19 testi yapıldı, 1407 kişinin testi pozitif çıktı, 5 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1645 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,47, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,17 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 623 bin 608 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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Koronavirüs Tablosu, Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Türkiye'de 1407 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 5 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Türkiye'de 1407 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 5 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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