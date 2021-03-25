Son dakika haberleri... Türkiye'de 28 bin 731 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 157 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberleri... Türkiye'de 28 bin 731 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 157 kişi hayatını kaybetti

25.03.2021 22:47
Son dakika haberleri... Türkiye'de 28 bin 731 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 157 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 753 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 731 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi yaşamını yitirdi, 19 bin 186 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 900 bin 829'a ulaştı.

Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 753 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 731 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi yaşamını yitirdi, 19 bin 186 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 900 bin 829'a ulaştı.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 222 bin 753 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 731 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 1210 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 19 bin 186 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 900 bin 829'a yükseldi.

Test sayısı 37 milyon 212 bin 928'e ulaştı. Vaka sayısı 3 milyon 120 bin 13, vefat sayısı 30 bin 619, ağır hasta sayısı 1790 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65, ventilatör doluluk oranı yüzde 23,3, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Koronavirüs, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberleri... Türkiye'de 28 bin 731 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 157 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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