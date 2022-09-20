Son dakika haberleri! TÜRKİYE'DE 8 AYDA 1469 KİŞİ TRAFİK KAZALARINDA YAŞAMINI YİTİRDİ - Son Dakika
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Son dakika haberleri! TÜRKİYE'DE 8 AYDA 1469 KİŞİ TRAFİK KAZALARINDA YAŞAMINI YİTİRDİ

20.09.2022 12:38

Gelen son dakika haberlerine göre EMNİYET Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre ağustos ayında meydana gelen 44 bin 179 trafik kazasında 289 kişi hayatını kaybederken, 29 bin 840 kişi de yaralandı.

EMNİYET Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre ağustos ayında meydana gelen 44 bin 179 trafik kazasında 289 kişi hayatını kaybederken, 29 bin 840 kişi de yaralandı. Yılın ilk 8 ayında ise trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 1469'a yükseldi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, ağustos ayında meydana gelen trafik kazalarına ilişkin verileri ve mobese kameralarına yansıyan görüntüleri paylaştı. Türkiye genelinde 221'i ölümlü, 18 bin 969'u yaralanmalı, 24 bin 989'u hasarlı olmak üzere toplam 44 bin 179 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 29 bin 840 kişi yaralandı, 289 kişi de olay yerinde hayatını kaybetti. Yılın ilk 8 ayında trafik kazalarında ölenlerin sayısı 1469'a çıktı. Ağustos ayında en çok kaza trafik kazası İstanbul'da oldu. İstanbul'da ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı toplam 5 bin 128 kaza meydana gelirken, bu kazalarda 19 kişi hayatını kaybetti. İstanbul'u Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa takip etti. En az kazanın yaşandığı şehirler ise Ardahan, Tunceli, Hakkari ve Iğdır oldu. Ağustos ayında 20 bin 25 sürücü alkollü olarak araç kullanırken yakalanırken, denetimlerde 1 milyon 761 bin 343 trafik cezası uygulandı. 117 bin 242 araç ise trafikten menedildi.

KAZALAR MOBESE'YE YANSIDI

Trafik Başkanlığı, Bayburt, Balıkesir, Burdur, Hatay, İstanbul, Kütahya, Malatya, Muğla, Niğde, Sakarya, Şanlıurfa ile Tokat'ta meydana gelen ve mobese kameralarına yansıyan trafik kazaların görüntülerini paylaştı. Görüntülerde sürücülerin ve yayaların geçiş üstünlüğü kuralına uymadıkları görülürken, Şanlıurfa'da bir sürücüsünün yoldan çıkıp kaldırımdaki yayaya çarpması, sonrasında ise devrilmesi de kameralara yansıdı.

Öte yandan trafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları, şöyle sıralandı:

'Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek?

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Kaynak: DHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! TÜRKİYE'DE 8 AYDA 1469 KİŞİ TRAFİK KAZALARINDA YAŞAMINI YİTİRDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! TÜRKİYE'DE 8 AYDA 1469 KİŞİ TRAFİK KAZALARINDA YAŞAMINI YİTİRDİ - Son Dakika
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