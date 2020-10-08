Son dakika haberleri: Türkiye'de bir ilk, evde PCR testi dönemi başladı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Türkiye'de bir ilk, evde PCR testi dönemi başladı

08.10.2020 11:13

Gelen son dakika haberine göre Türkiye'de bir ilk, evde PCR testi dönemi başladı Diyarbakır'da da hayata geçen uygulama ile birlikte hastaneye gidemeyen vatandaşlar evde test yapabilecek Türkiye'de ilk kez, özel bir hastane tarafından başlatılan proje kapsamında evde PCR testi uygulaması Diyarbakır'da da hayata geçirildi.

Türkiye'de bir ilk, evde PCR testi dönemi başladı

Diyarbakır'da da hayata geçen uygulama ile birlikte hastaneye gidemeyen vatandaşlar evde test yapabilecek

DİYARBAKIR - Türkiye'de ilk kez, özel bir hastane tarafından başlatılan proje kapsamında evde PCR testi uygulaması Diyarbakır'da da hayata geçirildi. Bu uygulama sayesinde toplumdaki asemptomatik korona virüs pozitif olan bireyler tespit edilerek virüsün yayılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Türkiye'de ilk kez, özel bir hastane tarafından başlatılan proje kapsamında, evde PCR testi uygulaması Diyarbakır'da da hayata geçirildi. Herhangi bir nedenle hastaneye gidemeyen kişilere bulundukları ortamda test yapma imkanı sağlandı. Test, kişinin evine kutu içerisinde gönderilen bir kit sayesinde pratik bir şekilde gerçekleştirilebilirken kişi, kendisinden ya da test yaptırmak isteyen yakınından sürüntü örneğini alarak laboratuvara gönderdikten sonra sonuçlarını kısa sürede öğrenebiliyor.

Test kiti, kutu içerisinde kişinin evine ya da bulunduğu yere kurye ile getiriliyor. Kişi test uygulaması için kendisi ya da test yapılması gereken bir yakınının boğaz ve burnundan, ucu pamuklu çubuk ile sürüntü örneğini alıp kutuya yerleştirerek tekrar kuryeye teslim ediyor. Bu işlemleri yaparken, kutu içerisindeki uygulama kılavuzunda gösterilen adımlardan ve kare kod uygulamasını kullanarak web sitesinden izleyebileceği uygulama videosundan yararlanabiliyor. Kuryeye teslim edilen örnek daha sonra hastaneye götürülüyor. Yapılan laboratuvar incelemesinin ardından test sonucu 1 gün içerisinde akıllı telefonlardaki e-nabız programına yansıtılıyor ve kişi test sonucunu öğrenebiliyor.

"Evde PCR testi ile bulaşmaya yol açan bireylerin tespiti artar"

Memorial Diyarbakır Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü'nden Prof. Dr. Ediz Yorgancılar, evde PCR testi ile asemptomatik bireylerin tespit edilerek toplumdan izolasyonunun sağlanması sayesinde korona virüsün yayılımının önüne geçilebileceğini söyledi. Prof. Dr. Yorgancılar, "PCR testi DNA'yı baz alan hassas bir testtir. PCR testi, kişinin kendinde bu tür semptomları hissetmesi veya yakın temas ettiği kişilerde taşıyıcılık veya vücudunda virüse ait partiküller olup olmadığını öğrenmek için yapılabilir. Virüsün toplumda yayılmasındaki en önemli açığımız, asemptomatik bireylerdir. Bu bireylerin tespitinde ne kadar hassas davranırsak, çevresindeki kişilere bulaştırma potansiyeli olan bireyleri yakalama oranımız o kadar artar. Bu sebeple PCR testi büyük önem taşımaktadır. Kişinin bulunduğu yerde kendi kendine ya da bir yakınına bu testi uygulayabilmesi; özellikle hastaneye gidemeyen, herhangi bir rahatsızlığı ya da ortopedik sorunları nedeniyle hareket kabiliyeti azalmış veya yatağa bağımlı kişiler için de evde test konforu sağlamaktadır. Test, aile içerisinde korona virüs olduğu belirlenen bireyler için de gerekli önlemlerin alınabilmesi açısından önemli olduğu gibi toplumun taranması açısından da yarar sağlamaktadır" dedi.

Son dakika haberleri: Türkiye'de bir ilk, evde PCR testi dönemi başladı
Son dakika haberleri: Türkiye'de bir ilk, evde PCR testi dönemi başladı
Son dakika haberleri: Türkiye'de bir ilk, evde PCR testi dönemi başladı
Son dakika haberleri: Türkiye'de bir ilk, evde PCR testi dönemi başladı

Diyarbakır, PCR Testi, Hastane, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberleri: Türkiye'de bir ilk, evde PCR testi dönemi başladı - Son Dakika

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