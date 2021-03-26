Son dakika haberleri! Türkiye'de ilk defa Adana'da uygulanıyor - Son Dakika

Son dakika haberleri! Türkiye'de ilk defa Adana'da uygulanıyor

26.03.2021 12:47
Son dakika haberleri! Türkiye'de ilk defa Adana'da uygulanıyor, System.String[]

Son dakika gündem haberi: Adana'da hazırlanan "Yas ve Matem Danışmanlığı Projesi" ile travmatik olaylarda ailesinden birini kaybetmiş ya da şehit yakını olan vatandaşlara psikolojik destek verilecek.

Adana'da hazırlanan "Yas ve Matem Danışmanlığı Projesi" ile travmatik olaylarda ailesinden birini kaybetmiş ya da şehit yakını olan vatandaşlara psikolojik destek verilecek.

Çukurova Kalkınma Ajansı 2020 Yılı Teknik Destek Programında yer alan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan projeyle, her türlü travmatik olay sonucunda yaşanan kayıpların ardından aile bireylerinin bu süreci en az hasarla atlatabilmeleri için profesyonel destek sağlanması ve sağlıklı kuşakların yetiştirilebilmesi hedefleniyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli psikolog, sosyolog ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan 27 meslek elemanı; Mersin Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalında görevli Prof. Dr. Cem Ali Gizir'den yas ve matem konusunda detaylı eğitim almalarının ardından düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Vali Elban, Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Savaş Ülger ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer'in de hazır bulunduğu sertifika töreninde yaptığı konuşmada, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız özellikle deprem, salgın hastalık, sel gibi travmatik olaylarda ailesinden birini kaybetmiş ya da şehit yakını olan vatandaşlarımıza psikolojik destek vermek, vatandaşlarımızı rehabilite etmek ve psikolojik sağlamlıklarını arttırmak amacıyla hizmet vermektedir. İlimizde hayata geçirdiğimiz bu proje ile de büyük acı ve kayıpları yaşamış vatandaşlarımıza destek vermeyi amaçlıyoruz" dedi. Projenin Türkiye'de ilk defa Adana'da uygulandığını kaydeden Vali Elban, projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

Proje kazanımlarının Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personellerine hizmet içi eğitimler verilmesinin yanı sıra İl Sağlık Müdürlüğü, Kızılay ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan psikolog, rehber öğretmen ve sosyal hizmet uzmanlarının da eğitici eğitimi almalarının sağlanmasıyla yaygınlaştırılması amaçlanıyor. - ADANA

Son dakika haberleri! Türkiye'de ilk defa Adana'da uygulanıyor
Son dakika haberleri! Türkiye'de ilk defa Adana'da uygulanıyor
Son dakika haberleri! Türkiye'de ilk defa Adana'da uygulanıyor
Son dakika haberleri! Türkiye'de ilk defa Adana'da uygulanıyor

Çukurova, Türkiye, Şehit, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Türkiye'de ilk defa Adana'da uygulanıyor - Son Dakika


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