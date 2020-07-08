Son dakika haberleri... Türkiye'de korona virüsten 22 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 22 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 282 olduğunu açıkladı. Bugün 49 bin 302 test yapılırken, bin 41 yeni vaka tanısı konuldu, 2 bin 219 kişi ise iyileşti.

(İHA)