Son dakika haberleri: Türkiye'de son 24 saatte 117 bin 5 Kovid-19 testi yapıldı, 1812 kişiye hastalık tanısı konuldu, 73 kişi hayatını kaybetti. - Son Dakika

Son dakika haberleri: Türkiye'de son 24 saatte 117 bin 5 Kovid-19 testi yapıldı, 1812 kişiye hastalık tanısı konuldu, 73 kişi hayatını kaybetti.
16.10.2020 19:55
Bir son dakika haberine göre Türkiye'de son 24 saatte 117 bin 5 Kovid-19 testi yapıldı, 1812 kişiye hastalık tanısı konuldu, 73 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 117 bin 5 Kovid-19 testi yapıldı, 1812 kişiye hastalık tanısı konuldu,
73 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye, Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
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