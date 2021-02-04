Son dakika haberleri | Türkiye'de son 24 saatte 145 bin 67 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 909 kişinin testi pozitif çıktı, 113 kişi hayatını kaybetti.
04.02.2021 19:03
Son dakika habere göre Türkiye'de son 24 saatte 145 bin 67 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 909 kişinin testi pozitif çıktı, 113 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 145 bin 67 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 909 kişinin testi pozitif çıktı, 113 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye, Sağlık, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Sağlık › Son dakika haberleri | Türkiye'de son 24 saatte 145 bin 67 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 909 kişinin testi pozitif çıktı, 113 kişi hayatını kaybetti. - Son Dakika
Son Dakika Son Dakika: Fenerbahçeli Luiz Gustavo, Galatasaray derbisinde oynayamayacak Kansere yakalanan Hüner Coşkuner'den hayranlarını üzen haber! Yoğun bakıma kaldırıldı Ünlü tıp dergisi Lancet: Çin aşısı CoronaVac 60 yaş ve üstü için etkili "Elim kırılsaydı da yapmasaydım" dedi ama iş işten geçti! Kendisine 'ağabey' demeyen arkadaşını vurdu Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'nin 'yeni anayasa' zirvesi sona erdi Göğüsleri alay konusu olan genç kadın, ameliyat parası için kampanya başlattı Şanlıurfa'da 3 gündür durdurulamayan kız kaçırma kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı 37 saniyelik ölümünde ruhlar gören kadının hayatı, belgesele konu oldu