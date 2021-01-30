Son dakika haberleri | Türkiye'de son 24 saatte 148 bin 785 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 871 kişinin testi pozitif çıktı, 129 kişi hayatını kaybetti.
30.01.2021 20:01
Gelen son dakika haberine göre Türkiye'de son 24 saatte 148 bin 785 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 871 kişinin testi pozitif çıktı, 129 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 148 bin 785 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 871 kişinin testi pozitif çıktı, 129 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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Son Dakika Son Dakika: Türkiye'de 30 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 129 kişi vefat etti, 6 bin 871 yeni vaka tespit edildi PTT'den indirimli ayçiçek yağı fiyaskosu! Çok sayıda ürün daha pahalıya satılıyor Başakşehir, tarihinde ilk kez bir maçta 5 gol yedi Kira borcunu ödeyen Defne Samyeli oturduğu evden taşınmayacak Sevgilisini öldüren katilin, Arzu Aygün'ün kızına mesaj atıp 500 Euro istediği ortaya çıktı Ünlü sunucu dört büyük marketin yumurtadaki fiyat oyununu canlı yayında deşifre etti Annesinin cesedini 10 yıl dondurucuda sakladı, savunması daha da ilginç Oltasına takılan 17 kilogramlık balığı sudan kucaklayarak tekneye çıkardı