Son dakika haberleri! Türkiye'de son 24 saatte 283 bin 261 Kovid-19 testi yapıldı, 40 bin 444 kişinin testi pozitif çıktı, 341 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika haberlerine göre Türkiye'de son 24 saatte 283 bin 261 Kovid-19 testi yapıldı, 40 bin 444 kişinin testi pozitif çıktı, 341 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 283 bin 261 Kovid-19 testi yapıldı, 40 bin 444 kişinin testi pozitif çıktı, 341 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Türkiye'de son 24 saatte 283 bin 261 Kovid-19 testi yapıldı, 40 bin 444 kişinin testi pozitif çıktı, 341 kişi hayatını kaybetti. - Son Dakika

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