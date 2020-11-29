Son dakika haberleri... Türkiye'de son 24 saatte 29 bin 281 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 185 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberleri... Türkiye'de son 24 saatte 29 bin 281 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 185 kişi hayatını kaybetti

29.11.2020 20:25
Son dakika haberleri... Türkiye'de son 24 saatte 29 bin 281 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 185 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Son dakika sağlık haberine göre Türkiye'de son 24 saatte 168 bin 212 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 281 kişinin testi pozitif çıktı, 185 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 168 bin 212 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 281 kişinin testi pozitif çıktı, 185 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 168 bin 212 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 281 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 6 bin 439 oldu.

Son 24 saatte 185 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 15 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 400 bin 242'ye yükseldi.

Toplam test sayısı 18 milyon 415 bin 636'ya ulaştı. Hasta sayısı 494 bin 351, vefat sayısı 13 bin 558, ağır hasta sayısı 5 bin 11, aktif hasta sayısı 80 bin 551 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 54,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 39,2, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,8 olarak kayıtlara geçti.?

"Mücadeleye güç katın"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,"Bugün 6.439 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı artmaya devam ediyor. Bu yükü başarıyla göğüsleyen sağlık çalışanlarımıza destek olun. Tedbirlere daha sıkı uyarak mücadeleye güç katın." ifadesini kullandı.

Koronavirüs, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberleri... Türkiye'de son 24 saatte 29 bin 281 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 185 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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