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Son dakika haberleri! Türkiye'de yetişkinlerin yüzde 62'si çocukları için koydukları kurallara uymakta zorlanıyor - Son Dakika

Son dakika haberleri! Türkiye'de yetişkinlerin yüzde 62'si çocukları için koydukları kurallara uymakta zorlanıyor

25.11.2021 11:20
Son dakika haberleri! Türkiye'de yetişkinlerin yüzde 62'si çocukları için koydukları kurallara uymakta zorlanıyor

Son dakika habere göre Yeni Kaspersky araştırmasının sonuçları, Türkiye'de ebeveynlerin yüzde 62'sinin çocukları için rol model olmayı zor bulduğunu ve bazen küçükler için koydukları kurallara uymadığını ortaya koyuyor.

Yeni Kaspersky araştırmasının sonuçları, Türkiye'de ebeveynlerin yüzde 62'sinin çocukları için rol model olmayı zor bulduğunu ve bazen küçükler için koydukları kurallara uymadığını ortaya koyuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni Kaspersky araştırmasının sonuçları, ebeveynlerin davranış normlarını kendileri ve çocukları için farklı algıladıklarını gösterdi. Araştırmaya göre, ankete katılanların yüzde 55'i her gün cihazlarda üç ila beş saat geçirdiklerini itiraf ediyor ve yüzde 56'sı bu süreyi normal buluyor.

Çocukların yüzde 52'si cihazlarda ebeveynleriyle aynı miktarda, günde üç ila beş saat zaman harcıyor. Ancak buna rağmen yetişkinlerin yüzde 61'i çocuklarının cihazlarda daha az zaman geçirmesini ve iki saate kadarla sınırlı tutmasını istiyor.

Bazı senaryolarda katılımcılar belirli davranışların kendileri için kabul edilebilir olduğunu, ancak çocukları için kabul edilmediğini düşünüyor. Örneğin, yetişkinlerin yüzde 33'ü aile üyelerinin fotoğraflarını sosyal ağlarda paylaşmanın normal olduğuna inanıyor. Ebeveynlerin ise yüzde 7'si bunun çocukları için kabul edilebilir olduğunu düşünüyor.

Türkiye'den ankete katılanların yüzde 12'si aynı zamanda aramaları atlamayı ve kimsenin kendileriyle iletişim kurmaması için telefonlarını kapatmayı makul buluyor. Ancak, ebeveynlerin sadece yüzde 10'u bu tür davranışların çocuklar için kabul edilebilir olduğunu düşünüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Tüketici Ürünleri Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Marina Titova, giderek daha fazla ebeveynin çocuklarında sağlıklı dijital alışkanlıklar oluşturmaya çalıştıklarını belirtti.

Ancak bu kuralların özellikle dijital uygulamalar için nasıl oluşturulacağına dair net bir eğilim veya güçlü bir davranış kalıbının olmadığına dikkati çeken Titova, "Dünya genelindeki anket sonuçlarımız, çoğu yetişkinin (yüzde 61) rol model olmayı zor bulduğunu ve zaman zaman çocukları için koydukları kurallara uymadığını kabul ettiğini gösteriyor. Ebeveynlerin sağlıklı dijital uygulamalar oluşturmasına yardımcı olmak için onları destekleyecek çeşitli teknikler ve araçlar mevcut. Rol yapma, oyunlar aracılığıyla dahil olma veya daha teknik bir yaklaşımla ekran başında geçirilen süreyi kontrol etmeye veya çocuğun fiziksel konumunu belirlemeye yardımcı olan uygulama çözümleri mevcuttur." ifadelerini kullandı.

Kaspersky, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Türkiye'de yetişkinlerin yüzde 62'si çocukları için koydukları kurallara uymakta zorlanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Türkiye'de yetişkinlerin yüzde 62'si çocukları için koydukları kurallara uymakta zorlanıyor - Son Dakika
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