Son dakika haberleri | Türkiye'den KKTC'ye acil durum hastanesi - Son Dakika

Son dakika haberleri | Türkiye'den KKTC'ye acil durum hastanesi

Son dakika gündem haberi... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye tarafından KKTC'de yaptırılan acil durum hastanesinin ülkesinin sadece bugünün değil gelecekteki ihtiyaçlarını da karşılayacak bir donanım ve yeterlilikte olacağını belirtti.

Son dakika haberleri | Türkiye'den KKTC'ye acil durum hastanesi, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye tarafından KKTC'de yaptırılan acil durum hastanesinin ülkesinin sadece bugünün değil gelecekteki ihtiyaçlarını da karşılayacak bir donanım ve yeterlilikte olacağını belirtti.

Başbakan Tatar, acil durum hastanesinin inşaat alanında incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'nin eşlik ettiği Tatar, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yaptırdığı hastaneyle ilgili yüklenici firmanın inşaata fiilen başlamasının kendilerini son derece memnun ettiğini söyledi.

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne salgın sürecinde Kıbrıs Türk halkına ve KKTC'ye verdiği destek için ne kadar teşekkür etsek azdır." diyen Tatar, hükümetin salgın sürecinde bir acil durum hastanesi yapmak için harekete geçtiğini ancak proje aşamasında önlerine çıkarılan birtakım engeller nedeniyle hastanenin yapımına başlayamadıklarını kaydetti.

Tatar, bunun üzerine konuyu Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a aktardığını söyleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebine anlayış gösterdiğini ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a gereğinin yapılması için talimat verdiğini ifade etti.

"Her türlü olası felakete karşı halkımıza üst düzey sağlık hizmeti verecektir"

İnşasına başlanan acil durum hastanesinin KKTC'deki sağlık hizmeti için bir devrim niteliğinde olduğunu vurgulayan Tatar, "Bu hastane sadece bugünün değil gelecekteki ihtiyaçlarımızı da karşılayacak bir donanım ve yeterlilikte olacaktır. Dünyada çok az ülkede olan acil durum hastanesi salgınla mücadele dışında her türlü olası felakete karşı halkımıza üst düzey sağlık hizmeti verecektir." dedi.

Tatar, bu hastanenin bundan sonra yangın, biyolojik, kimyasal saldırı veya deprem gibi büyük felaketlerin, kazaların yol açacağı sonuçlarla mücadele için Kıbrıs Türk halkına çok önemli bir destek sağlayacağının da altını çizdi.

Başbakan Tatar, "Acil durum hastanesi 24'ü yoğun bakım odası olmak üzere toplam 100 yatak kapasitesine sahip olacaktır. Hastanenin 6 adet tam donanımlı ameliyathanesi bulunacaktır. Hastanede ayrıca anjiyo ve endoskopi yapılabilecektir. Hastanenin kendisine ait bir laboratuvarı, MR, ultrason, tomografi ve röntgen ünitelerinin olduğu görüntüleme merkezi bulunacaktır." bilgisini verdi.

Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a ve emeği geçen herkese teşekkür eden Tatar, hastanenin Kıbrıs Türk halkına hayırlı olmasını diledi.

Tatar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede KKTC hükümeti ve halkı olarak önemli bir süreçten geçtiklerini kaydederek KKTC'nin salgınla mücadelede dünyanın en başarılıları arasında olduğuna işaret etti.

Nüfusa oranla yapılan test sayısı, toplam vaka sayısı ve hasta kaybı sayısında diğer ülkelere göre son derece iyi bir noktada olduklarının altını çizen Tatar, 26 Ağustos itibarıyla KKTC'de nüfusun yaklaşık yüzde 30'undan fazlasına denk gelecek biçimde 113 bin 68 test yapıldığını kaydetti.

Başbakan Tatar, şöyle devam etti:

"Toplam vaka sayımız toplam testlerin yüzde 0,26'sını ancak bulmaktadır. Hayatını kaybeden hastamız yalnızca 4'tür. Yoğun bakımda hastamız ise yoktur. 1 Temmuz'dan bu yana açılma süreci ile birlikte ülkemizde 192 pozitif vaka ortaya çıktı, 92'si iyileşti ve taburcu oldu. 100 vakanın şu anda 70'i otelde gözlem altındadır. 30 vaka ise hastanededir. Bunların hiçbiri yoğun bakım gerektiren bir durumda değildir."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 4 Ağustos'ta Başbakan Tatar ile Ankara'da yaptığı görüşmenin ardından bu yıl içinde KKTC'de ileri teknoloji ekipmanla donatılmış, 100 yataklı acil durum pandemi hastanesinin yapılması için çalışmaların başlayacağı müjdesini vermişti.

Türkiye, Kıbrıs, Tatar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 18:33 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Türkiye'den KKTC'ye acil durum hastanesi - Son Dakika


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