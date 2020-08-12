Son dakika haberleri! Türkiye'den, Lübnan'a yardım uçağı (3) - Son Dakika

UÇAK ANKARA'YA DÖNDÜ

Türkiye'nin, Beyrut Limanı'ndaki şiddetli patlama nedeniyle Lübnan'a ikinci kez gönderdiği yardım malzemelerini taşıyan TSK'ya ait Airbus A400M tipi kargo uçağı 'Koca Yusuf', Ankara'ya döndü. AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, yardım malzemelerinin tesliminin ardından aynı uçakla Ankara'ya döndü. Güllüoğlu, uçağın iniş yaptığı 11'inci Hava Ulaştırma Hava Üs Komutanlığı'nda gazetecilere açıklamada bulundu. Beyrut'ta meydana gelen patlamanın ardından Lübnan hükümetinin Türkiye'den yardım talebinde bulunduğunu kaydeden Güllüoğlu, "Arama- kurtarma ekipleri olarak AFAD ile Sağlık Bakanlığı UMKE ekiplerimiz, Kızılay'dan arkadaşlarımız Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın istediği tıbbi malzemelerle beraber Cumhurbaşkanımızın talimatı doğrultusunda yola çıktık. Lübnan Beyrut Limanı'nda bölgelere ayrıldık ve arama- kurtarma çalışmalarına başladık. Lübnan'ın ekonomik, siyasi koşulları bir tarafa patlama Beyrut'ta çok ciddi bir etki oluşturdu. Biz de yaklaşık bir hafta boyunca bize verilen bölgede arama- kurtarma faaliyeti sürdürdük. Gittikçe azalan bir şekilde canlı umuduyla veya vefat eden şahıslara ulaşmaya çalıştık" diye konuştu.

'LÜBNAN ORDUSUYLA GÖRÜŞEREK BİTİRME KARARI ALDIK'

AFAD'ın bölgedeki arama- kurtarma faaliyetlerinin sona erdiğini aktaran Güllüoğlu, "Sağlık Bakanlığımızın ekipleri orada, AFAD ekiplerimizin bir kısmı insani yardım için orada. TİKA'nın ekipleri orada çalışmaya devam ediyor. Türkiye'den birçok insani yardım kuruluşu çalışmaya devam ediyor. Arama- kurtarma faaliyetlerinde Lübnan ordusu o bölgenin sorumlusu, onlarla görüşerek bizim bölgemizde yeni bir emare olmayınca bitirme kararı aldık" dedi.

Güllüoğlu ayrıca, AFAD tarafından 14 personel, ekipman, 1 kurtarma aracı, Sağlık Bakanlığı'nca 20 UMKE personeli, 2 acil müdahale ünitesi, 3 personel barınma çadırı, ilaç ve tıbbi malzeme, Türk Kızılay'ından ise 3 personel, 1 arama- kurtarma aracı, sağlık ve insani yardım malzemesi ve personeli sevk edildiğini kaydetti.

GÖRÜTÜM DÖKÜMÜ:

--------------------------------Uaçaktan inen ekip

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Haber-Karera: Caner ÜNVER/ANKARA,