Son dakika haberleri! Türkiye'den sel felaketinin yaşandığı Doğu Timor'a başsağlığı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Türkiye'den sel felaketinin yaşandığı Doğu Timor'a başsağlığı
06.04.2021 21:35
Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı, Asya ülkesi Doğu Timor'da yaşanan sel felaketi nedeniyle taziye açıklaması yaptı.
Dışişleri Bakanlığı, Asya ülkesi Doğu Timor'da yaşanan sel felaketi nedeniyle taziye açıklaması yaptı.
Bakanlıktan "Doğu Timor'da meydana gelen sel felaketi" hakkında yazılı açıklama yayımlandı.
Açıklamada, "Doğu Timor'da şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve heyelanların en az 34 kişinin hayatını kaybetmesine ve ağır hasara yol açtığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Hayatlarını kaybedenlerin acılı yakınlarına ve Doğu Timor Hükümetine içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifa diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
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