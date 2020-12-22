Son dakika haberleri | Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunun 2021 faaliyet programı açıklandı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunun 2021 faaliyet programı açıklandı

22.12.2020 20:23
Son dakika haberleri | Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunun 2021 faaliyet programı açıklandı, System.String[]

Son dakika haberine göre Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunun 2021 faaliyet takvimi açıklandı.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunun 2021 faaliyet takvimi açıklandı.

Federasyondan yapılan açıklamada, dünyadaki ve Türkiye'deki spor organizasyonlarını etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle planlanan 2021 faaliyet programında değişen şartlara ve ulusal politikalara göre önlemler alınabileceği belirtildi.

Federasyonun ana misyonunun geleneksel Türk okçuluk sporunu ve kültürünü yaymak, geliştirmek ve bu amaçla spor insanı yetiştirmek olduğu aktarılırken, faaliyet takviminde yer alan yerlerin Kovid-19 salgını dikkate alınarak sporcuların en az şekilde seyahat edeceği, mümkün ise konaklama yapmadan katılabileceği şekilde planlandığı kaydedildi.

Faaliyet takviminde öne çıkan bazı programlar; İstanbul'da 27-29 Mayıs tarihlerinde 9. Fetih Kupası, Kütahya'da 26 Haziran'da Yıldızlar Gençler Türkiye Şampiyonası finali, Bursa'da 11 Temmuz'da Büyükler Türkiye Şampiyonası finali, Konya'da 31 Temmuz'da Minikler Türkiye Şampiyonası, İstanbul'da ağustosta milli takım kampı ve seçmeleri, Konya'da 10-19 Eylül'de 5. İslami Dayanışma Oyunları, 2-3 Ekim'de Ankara'da Ruz-i Kasım Kulüpler Türkiye Şampiyonası finali, ekimde Bursa'da Dünya Göçebe Oyunları olarak belirtildi.

Okçuluk, Türkiye, Konya, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri | Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunun 2021 faaliyet programı açıklandı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Dev altın keşfinin ardından Gübretaş'ta dikkat çeken değişim! Maden Yatırımları Genel Müdürlüğüne Mahmut Karaman atandı Son Dakika: Türkiye'de 22 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 251 kişi vefat etti, 19 bin 256 yeni vaka tespit edildi Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı! 11 ilde sarı alarm verildi Bir ay içinde anne, baba ve oğlu koronavirüsten hayatını kaybetti Müge Anlı'da inanılmaz olay! Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi Son Dakika: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğine hükmetti Aldığı kilolardan dolayı günlerce konuşulan fenomen Duygu Özaslan eski formuna geri döndü Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık'a çağrı: Ya özür dile ya da istifa et
İbo Show'un 7. bölüm konukları belli oldu! Birbirinden ünlü isimler programa renk katacak İbo Show'un 7. bölüm konukları belli oldu! Birbirinden ünlü isimler programa renk katacak         
20:13
Beşiktaş'ın gündemindeki Cenk Tosun'a Feyenoord talip oldu Beşiktaş'ın gündemindeki Cenk Tosun'a Feyenoord talip oldu         
19:58
Türk askerinin Libya'daki görev süresini 18 ay uzatan tezkere TBMM'de kabul edildi Türk askerinin Libya'daki görev süresini 18 ay uzatan tezkere TBMM'de kabul edildi         
19:33
Son Dakika! AİHM'in Selahattin Demirtaş kararına AK Parti'den ilk açıklama: Gerekçeli kararı hukuk sistemi değerlendirir Son Dakika! AİHM'in Selahattin Demirtaş kararına AK Parti'den ilk açıklama: Gerekçeli kararı hukuk sistemi değerlendirir         
18:57
Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun "Asıl vergiyi uyuşturucu kaçakçısından alacaksın" sözlerine Soylu'dan tepki: Allah'ım ya Rabbim! Aklıma mukayyet ol         
18:28
Türk Telekom'da bir gol daha! Galatasaray, Göztepe karşısında farkı açıyor Türk Telekom'da bir gol daha! Galatasaray, Göztepe karşısında farkı açıyor         
17:57
15 yaşındaki kız, kendi doğum günü partisinde 10 erkek tarafından cinsel istismara uğradı 15 yaşındaki kız, kendi doğum günü partisinde 10 erkek tarafından cinsel istismara uğradı         
16:44
Cinsel içerikli film stüdyosuna baskın! 15 kadını günde 16 saat çalıştırmışlar Cinsel içerikli film stüdyosuna baskın! 15 kadını günde 16 saat çalıştırmışlar         
15:17
Son Dakika: Türkiye'de 6 milyar dolarlık altın rezervi bulundu Son Dakika: Türkiye'de 6 milyar dolarlık altın rezervi bulundu         
14:35
Annesi en yakın arkadaşıyla kaçan genç: Uygunsuz fotoğraflarını, konuşmalarını gördüm Annesi en yakın arkadaşıyla kaçan genç: Uygunsuz fotoğraflarını, konuşmalarını gördüm         
14:28
Fiziki SIM kartlar tarih oluyor! eSIM uygulaması 2021'de başlıyor Fiziki SIM kartlar tarih oluyor! eSIM uygulaması 2021'de başlıyor         
13:42
Son dakika: Asgari ücret zammı için 3. toplantı sona erdi! İşte TÜİK'in önerdiği rakam Son dakika: Asgari ücret zammı için 3. toplantı sona erdi! İşte TÜİK'in önerdiği rakam         
13:38
İmamın sahip çıktığı şahıs, caminin jeneratörünü çaldı İmamın sahip çıktığı şahıs, caminin jeneratörünü çaldı         
12:40
Fenomen gelin adayı Naz Mila, reklam için iç çamaşırlarıyla video çekince takipçileri tepki gösterdi Fenomen gelin adayı Naz Mila, reklam için iç çamaşırlarıyla video çekince takipçileri tepki gösterdi         
11:43
"Kiralarımla geçiniyorum" diyen Mehmet Ali Erbil evliliğe yeşil ışık yaktı         
10:50
Sosyal medyada viral oldu! Balkonda Sosyal medyada viral oldu! Balkonda "Canım sıkılıyor" diye bağıran vatandaşa komşudan beklenmedik cevap         
10:03
At yarışı izlemeye gelen seyirci, jokey önünden geçerken göğüslerini açtı At yarışı izlemeye gelen seyirci, jokey önünden geçerken göğüslerini açtı         
11:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2020 20:38:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunun 2021 faaliyet programı açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei