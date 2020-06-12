Son dakika haberleri: Türkiye genelinde eş zamanlı yük taşıyan araç denetimi - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürlüğünce, 9-11 Haziran tarihleri arasında 81 ilde eş zamanlı olarak, yük taşıyan araçlara yönelik denetim yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, şehirler arası kara yollarında yük taşımacılığı yapan araçların görünürlüğünü ve güvenliklerini artırmaya yönelik olarak, bu araçlarda yan ve arka koruma çerçevesi ile arka işaret levhası ve reflektör bulundurulması başta olmak üzere kazalara etken diğer trafik ihlallerini önlemek amacıyla 9-10-11 Haziran tarihlerinde yük taşıyan araçlara yönelik ülke genelinde eş zamanlı olarak özel denetim düzenlendi.

Uygulamalarda, 46 bin 620 araç ve sürücüsü denetlendi. Kontrollerde, bin 727 sürücünün araçta takograf bulundurmadığı, kullanmadığı veya çalışma/dinlenme sürelerine uymadığı, 134 araçta bozuk veya standart dışı ışık donanımı bulunduğu/kullanıldığı, 161 araçta ise yan ve arka koruma çerçevesi ile arka işaret levhası ve reflektör bulunmadığı tespit edildi.

294 araç trafikten men edildi, 37 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı, 4 bin 333 trafik ihlali tespit edildi ve işlem yapıldı.