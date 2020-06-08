Son dakika haberleri: Türkiye Güreş Federasyonundan çevrim içi antrenörlük kursu - Son Dakika

Son dakika haberleri: Türkiye Güreş Federasyonundan çevrim içi antrenörlük kursu

Son dakika habere göre Türkiye Güreş Federasyonunun (TGF) düzenlediği çevrim içi antrenörlük kursu başladı.

Son dakika haberleri: Türkiye Güreş Federasyonundan çevrim içi antrenörlük kursu, System.String[]

Türkiye Güreş Federasyonunun (TGF) düzenlediği çevrim içi antrenörlük kursu başladı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 300 antrenörün katıldığı seminer 15 Haziran'da sona erecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TGF Başkanı Musa Aydın, pandemi sürecinde de ilklere imza attıklarını belirterek, "Türk güreşi her zaman ilkleri yapmış ve Türk sporunun lokomotifi olmuştur. Salgın süreci başlar başlamaz da 'Evde Kal Türkiye' mesajlarını yayınladık. Ardından tüm milli sporcuların evlerinde rahat bir şekilde çalışmaları için malzeme desteği verdik. TOHM sporcularımız başta olmak üzere ümitler, gençler ve yıldızlar kategorisindeki milli güreşçilerimizin on-line bir şekilde antrenman yapmalarını sağladık. Hakem semineriyle hakemlerimize yönelik çok önemli bir çalışma yaptık. Şimdi de tam 300 güreş antrenörünün katılımıyla antrenör seminerine başladık. Bu seminerde çok önemli konuları bilim adamlarımız antrenörlere anlatıyor." ifadelerini kullandı.

Aydın, bu süreci en iyi şekilde değerlendirdiklerinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Salgın süreci her ne kadar sportif müsabakaları durdursa da eğitim konusunda bizleri asla durduramadı. Teknolojinin de gücüyle birçok ilklere imza atarak bu sıkıntılı zamanları en iyi şekilde atlatıyoruz. Sadece eğitim konusunda değil vefa konusunda da tüm ülkeye örnek olacak bir çalışmayla 65 yaş ve üzeri güreş camiasının tüm isimleriyle bir araya geldik. Sıkıntılarını giderdik. Evlerinde hareketsiz kalmamaları için eşofman hediye ettik. Milli takım kondisyonerlerimiz tarafından egzersiz programları hazırlatarak kendilerine ulaştırdık. Tüm Türkiye'ye vefanın ne olduğunu gösterdik. Pandemi süreci tüm dünyayı olumsuz yönde etkilese de bu süreci en iyi değerlendiren federasyonlardan biri olduğumuz için son derece memnunuz. Tek temennimiz bu süreci tüm dünyanın bir an evvel atlatmasıdır."

"Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptığımız tüm çalışmaların baş mimarıdır"

Yaptıkları tüm çalışmaların baş mimarının Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu olduğunu ifade eden Musa Aydın, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu vizyon, Sağlık Bakanlığı ile Bilim Kurulunun gayretleri, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun özellikle yurt dışından gelen vatandaşlarımızın KYK'ya bağlı yurtlarda 14 gün süreyle karantinaya alınması konusundaki başarılı çalışmaları pandeminin kontrol altına alınmasında büyük bir rol oynamıştır. Ayrıca yerel yöneticilerimizin çabaları ve 82 milyon insanımızın üstün gayretleriyle Kurtuluş Savaşı'nda, 15 Temmuz'da olduğu gibi başarılı bir mücadele verilmiş, pandemi kontrol altına alınmıştır. Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu bizlerle sürekli olarak toplantılar düzenleyerek yapılan bu çalışmaların tümünde yol göstermiştir. Ülkemiz bu başarılı çalışmalar sayesinde sporunun her alanında çok daha başarılı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Musa Aydın, Türkiye, Aydın, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 01:01 Kaynak: AA

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