Türkiye Güreş Federasyonu, İzmir'in Menemen ilçesinde bir kaza sonucu hayatını kaybeden "Tatar Pehlivan" lakaplı milli güreşçi Lütfü Siyamük için taziye mesajı yayımladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Pehlivan kardeşimiz Lütfü Siyamük (Tatar Pehlivan) elim bir kaza sonucu vefat etmiştir. Genç yaşta hayatını kaybeden Tatar Pehlivan'a Allah'tan rahmet ailesi, sevenleri, tüm güreş ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz." denildi.