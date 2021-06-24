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Son dakika haberleri: Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Genel Kurulu - Son Dakika

Son dakika haberleri: Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Genel Kurulu

24.06.2021 17:39
Son dakika haberleri: Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Genel Kurulu, System.String[]

Son dakika haberine göre Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği 6. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Her birimiz vatan, devlet, millet ve bayrak için gözümüzü kırpmadan fedaya hazırız.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği 6. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Her birimiz vatan, devlet, millet ve bayrak için gözümüzü kırpmadan fedaya hazırız. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu konuda hepimiz çok hassasız. Sizlere kapımız da gönlümüz de her zaman açık" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği 6'ncı Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Samsun İl Başkanı Kenan Kaptan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril, TSK Mehmetçik Vakfı Samsun İl Temsilcisi Emekli Albay Hüseyin Rahmi Kabakcı'nın da katıldığı genel kurulda konuşan Başkan Mustafa Demir, "Bu memleket için canından vazgeçenleri, gazi olanları millet olarak her zaman minnet ve şükranla yad etmekteyiz. Bu ülke bütün dünyanın kıskacı altında. Dört bir yandan ülkemizin parçalanması, gerilemesi ve gelişmemesi için büyük bir mücadele var. Bu mücadelede ülkemizi ayakta tutan şey şehitlik mertebesi. Onun için tüm şehitlerimiz çok müstesnadır. Her birimiz vatan, devlet, millet ve bayrak için gözümüzü kırpmadan fedaya hazırız. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu konuda hepimiz çok hassasız. Sizlere kapımız da gönlümüz de her zaman açık. Büyükşehir Belediyesi olarak şehit ve gazi derneklerimizin yapmış olduğu sosyal içerikli çalışmalarda paydaş olma noktasında şehit ve gazi bilincinin oluşturulması ve gelecek nesillere aktarılmasında hep birlikte olacağız" diye konuştu.

"Nüfusuna göre en fazla şehit veren illerden biriyiz" diyerek sözlerine devam eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Ayrıca kurtuluş mücadelesinin başladığı bir şehiriz. Samsun bu konuda oldukça hassas. Şehitlerimizin bize emanet ettiği ülkemizi ve şehrimizi gelecek nesillerimize en güzel şekilde bırakabilmek bizim de boynumuzun borcu. Bu doğrultuda da gece gündüz demeden çalışıyoruz. Gaziler Derneğimizin yeri için de güzel bir çalışmamız var. Şehit ve gazilerimizin kanlarıyla sulanmış olan bu topraklarda, bu coğrafyada yaşamak çok kolay değil. Şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle anarken, gazilerimize sağlıklı ve uzun bir yaşam temenni ediyorum. Genel Kurulun hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Samsun Şubesi'ne mevcut başkanı Necati Yılmaz, yeniden seçildi. - SAMSUN

Son dakika haberleri: Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Genel Kurulu
Son dakika haberleri: Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Genel Kurulu
Son dakika haberleri: Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Genel Kurulu
Son dakika haberleri: Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Genel Kurulu
Son dakika haberleri: Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Genel Kurulu
Son dakika haberleri: Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Genel Kurulu

Mustafa Demir, Türkiye, Samsun, Şehit, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri: Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Genel Kurulu - Son Dakika


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