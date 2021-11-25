Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya'daki barış anlaşmasının 5'inci yılını kutladı - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Kolombiya'da hükümet ile Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) arasında imzalanan barış anlaşmasının 5'inci yıl dönümünü kutladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kolombiya hükümeti ile FARC arasında 24 Kasım 2016 tarihinde imzalanan ve Kolombiya'da 50 yılı aşkın bir süredir devam eden çatışma dönemini sonlandıran barış anlaşmasının 5'inci yıldönümünü kutluyoruz. Bu tarihi anlaşmayla hayata geçirilen barış sürecine başından beri güçlü destek vermiş olan Türkiye, bölgedeki en önemli ortaklarından biri olan Kolombiya'daki barış ve istikrar ortamının idamesine büyük önem atfetmekte olup, söz konusu barış sürecine önümüzdeki dönemde de her türlü katkıyı vermeye devam edecektir" ifadelerine yer verildi.