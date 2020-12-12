Son dakika haberleri: Türkiye Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonası - Son Dakika

Son dakika haberleri: Türkiye Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonası

12.12.2020 17:15
Son dakika haberleri: Türkiye Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonası, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Türkiye Turkcell Kısa Kulvar Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonası Kırşehir'de devam ediyor.

Türkiye Turkcell Kısa Kulvar Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonası Kırşehir'de devam ediyor.

Kırşehir Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda başlayan şampiyonada 45 ilden 100'e yakın sporcu mücadele ediyor.

Pandemi kuralları kapsamında, şampiyona öncesinde havuz, antrenman alanları, bekleme ve dinlenme salonlarının kontrolleri yapıldı.

Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda dezenfeksiyon işlemleri ve pandemi kuralları kapsamında turnuvada görev yapacak tüm personellere Kovid-19 testi uygulandı.

Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde yapılan yarışma, sporcuların zorlu mücadelesine sahne oldu.

Erkekler 100 metre karışık stilde 13 yaşta Mustafa Kaan Serdar birinci oldu. Erkekler 100 metre karışık stilde 14 yaşta Ahmet Kağan Üstünay birinci, Sarp Kılıç ikinci, Bora Özyıldız üçüncü ve Berk Koç dördüncü oldu.

Farklı kategori ve yaş klasmanlarında yarışmalar, pandemi kuralları nedeniyle belirli saat aralıklarında devam ediyor, yarın da müsabakalar sürecek.

Dereceye giren sporculara Kırşehir Valisi İbrahim Akın ile İl Gençlik ve Spor Müdürü Numan Şahin ödüllerini takdim etti.

Turnuvada dereceye giren genç sporcuları tebrik eden Vali Akın, "Uluslararası alanda başarılara ulaşacak sporcular yetiştirme gayretindeyiz. Sporun farklı dallarını, gençlerimizin devamlı olarak yapmalarını hedefliyoruz. Koronavirüs tedbirlerine uyularak düzenlenen yüzme şampiyonasına katılan bütün gençlerimizi, ailelerini ve antrenörlerini kutluyor, başarılar diliyorum." dedi.

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Kırşehir, Türkiye, Yüzme, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri: Türkiye Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonası - Son Dakika Spor


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