Son dakika haberleri! Türkiye Kürek Şampiyonası'na Kovid-19 engeli
05.02.2021 10:37
Edinilen son dakika haberine göre Muğla'da 11-14 Şubat tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Türkiye Kürek Şampiyonası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Muğla'da 11-14 Şubat tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Türkiye Kürek Şampiyonası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamada, "11-14 Şubat tarihlerinde Muğla/ Köyceğiz'de yapılacak olan Büyükler Türkiye Şampiyonası, Kovid-19 pandemisinin güncel gelişimi nedeniyle Bakanlığımız tarafından iptal edilmiş olup, ileri bir tarihte yapılmasının daha uygun olacağının kararı verilmiştir." denildi.
Fethiye'de 6-7 Mart'ta yapılması planlanan Deniz Küreği Yarışları'nın da Kovid-19 salgını nedeniyle ileri bir tarihte gerçekleştirilmesine karar verildiği ifade edildi.
Son Dakika Tren vagonlarının üzerinde oyun oynayan çocuk akıma kapılıp can verdi! Dehşet anları kamerada Dünyada ilk kez sadece Türkiye'de üretilecek! ASC zerrecik aşısı koronavirüsle mücadelede çığır açacak Ağaç keserken kopan eli, 10 saatlik ameliyat sonucu bileğine dikildi Sosyal medyayı ikiye bölen fotoğraf: Rektör koltuğunu AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'a bıraktı Bir kentimizde kar kalınlığı 6 metreye ulaştı! Ekipler 1 saatte 15 metre yol açabiliyor Meteoroloji il il uyardı: Kar kalınlığı 20-50 santimetreyi bulacak Polis ekipleri hareketlerinden şüphelendi! Ceviz sattığı kamyonete gizlediği 500 gram uyuşturucu ele geçirildi Can Yaman, İtalyan sevgilisi Diletta Leotta ile yaşadığı aşkı ilk kez belgeledi