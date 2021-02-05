Son dakika haberleri! Türkiye Kürek Şampiyonası'na Kovid-19 engeli

Muğla'da 11-14 Şubat tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Türkiye Kürek Şampiyonası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamada, "11-14 Şubat tarihlerinde Muğla/ Köyceğiz'de yapılacak olan Büyükler Türkiye Şampiyonası, Kovid-19 pandemisinin güncel gelişimi nedeniyle Bakanlığımız tarafından iptal edilmiş olup, ileri bir tarihte yapılmasının daha uygun olacağının kararı verilmiştir." denildi.

Fethiye'de 6-7 Mart'ta yapılması planlanan Deniz Küreği Yarışları'nın da Kovid-19 salgını nedeniyle ileri bir tarihte gerçekleştirilmesine karar verildiği ifade edildi.