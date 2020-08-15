Son dakika haberleri | Türkiye Lübnan'ın acısını yakından paylaşıyor - Son Dakika

Son dakika haberleri | Türkiye Lübnan'ın acısını yakından paylaşıyor

Son dakika haberlerine göre TBMM Türkiye-Lübnan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Nazım Maviş, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Lübnan'a yardım için seferber olduğunu belirterek "Yardım girişimleri Lübnan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin daha güçleneceği bir süreci başlattı.

TBMM Türkiye- Lübnan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Nazım Maviş, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Lübnan'a yardım için seferber olduğunu belirterek "Yardım girişimleri Lübnan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin daha güçleneceği bir süreci başlattı." dedi.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu depoda çıkan patlamanın ardından bölgeye giden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da bulunduğu Türk heyetinde yer alan Maviş, izlenimlerini AA muhabiriyle paylaştı.

Aynı zamanda AK Parti Sinop Milletvekili olan Maviş, patlamanın çapının ekranlarda görüldüğünden çok daha büyük olduğunu söyledi. Beyrut Limanı'nın, 6 milyon nüfusu olan ülkede, ekonominin kalbi durumunda bulunduğunu aktaran Maviş, son iki yıldır ekonomik krizlerle boğuşan ülkede yaşanan patlamanın ekonomi için çok büyük bir felaket olduğunu dile getirdi.

Ziyaretlerinde, Türk heyetinin sıcak, samimi bir ortamda kardeş heyet olarak karşılandığını vurgulayan Maviş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gerek Başbakan gerekse Meclis Başkanı'nın çok övgü dolu sözleri olduğunu bildirdi.

Ziyarette duygulandılar, gururlandılar

Maviş, Lübnan Başbakanı'nın "Türkiye'nin yanlarında olmasından dolayı kendilerini yalnız hissetmediklerini" ifade ettiğini aktararak şöyle konuştu:

"Bunlar Lübnan ile Türkiye arasındaki ilişkinin, farklı iki ülke arasındaki ilişki gibi olmadığını gösteriyor. Biz hiçbir zaman emperyalist olmadık. Hiçbir zaman sömürmek için Lübnan'da olmadık. 400 yıl kardeşçe bir arada yaşadık. Kendimizi adeta Türkiye'nin bir ilinde, bir mitingde bulduk. Lübnan ve Türk bayrakları ile Lübnan ve Türkmen kökenli kardeşlerimizin olduğu bir mahalleyi ziyaret ettik. Gösterilen ilgiden dolayı duygu yoğunluğu yaşadım. Başka bir ülkede sizin bayrağınız dalgalandırılıyor. Recep Tayyip Erdoğan lehine sloganlar atılıyor. Bizim için başka bir duyguydu, gurur da duyduk. Birlikte yol yürüdüğümüz Cumhurbaşkanımızın sadece Türkiye'de değil, bir başka ülkenin sokaklarında da böyle sevgiyle karşılanması, bizim için oldukça gurur verici."

"İlişkiler güçlenecek"

Lübnan'daki siyasi istikrarsızlığın Lübnan ile Türkiye arasındaki münasebeti bir miktar zayıflattığına değinen Maviş, buna karşın yaşanan patlama sonrası Lübnan'a ilk yardımların Türkiye'den gittiğini söyledi.

Maviş, olayın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hemen ilgilileri aradığını, 400 ton buğday ile tıbbi malzeme gönderdiğini, AFAD ekiplerinin kurtarma çalışmalarına katıldığını dile getirerek şöyle devam etti:

"Meclis Başkanı'mız, Lübnan Meclis Başkanı'yla görüştü. Lübnan'daki Lübnan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı'yla hemen görüştüm. Yaptırdığımız hastaneyi hizmete açma, gıda yardımı, ambulans uçaklarla hastaların nakli gibi tekliflerimiz, Lübnan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin daha güçleneceği bir süreci başlattı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a, Lübnan'daki Türk yetkililerce, patlamada zarar gören bir caminin onarımını Türkiye'nin üstlenmesi önerildi. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Oktay, 'Caminin onarımını yapalım ama zarar görmüş bir kilise tespit edin. O kilisenin de onarımını Türkiye üstlensin.' dedi. Bizim bu yaklaşımımız, Lübnan'ın bütünlüğüne olan hassasiyetimizin bir göstergesi. Türkiye için Lübnan'ın bütünlüğü önemli. Lübnan bizim için Hristiyanları, Müslümanları, Süryanileri, Ermenileri ile bir bütündür. Türkiye, bu bütünlüğün korunması için üzerine düşen ne varsa yapmaya hazırdır."

Son dakika haberleri | Türkiye Lübnan'ın acısını yakından paylaşıyor

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 12:52

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Türkiye Lübnan'ın acısını yakından paylaşıyor - Son Dakika

Son Dakika

Joe Biden'dan skandal sözler: Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a gözdağı: Oruç Reis'e en küçük müdahale olursa gereğini yaparız Dünya Ekonomik Forumu kurullarında MESS ve Akkol'a yeni görev Son Dakika: Trabzonspor'da bir oyuncunun daha yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı CHP'de hareket başlatan Muharrem İnce'den Bahçeli'nin sözlerine sert yanıt: Hükümsüzdür Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı! Dünyaya gözdağı verdi Artan vakalar sonrası kısıtlamalar peş peşe geliyor! Valiliklerden, koronavirüse karşı yeni tedbirler Tek başına yaşayan yaşlı adamdan 2 aydır haber alamayan akrabası, evine gidince cansız bedenle karşılaştı İki gündür kayıp bir kişiyi, arkadaşı 10 bin lira için öldürdükten sonra gömdüğü ortaya çıktı Husumetli olduğu komşusuyla plajda karşılaşan şahıs, aynı aileden 3 kişiyi bıçakla yaraladı Son Dakika: Kasımpaşa'dan ayrılan kaleci Fatih Öztürk resmen Galatasaray'da Lokantada meydana gelen korkunç patlama kamerada! Alevler içinde kalan adamın üzerine tabaklar yapıştı Kuaförüm Sensin'den ayrılan Gözde Kansu'nun yerine gelen isim belli oldu Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı Oyuncu Gonca Vuslateri, gıda zehirlenmesi yaşadı
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi         
15:13
Çinli Çinli "süper baba" kızını ölümden böyle kurtardı         
14:57
Son Dakika: Galatasaray, Omar Elabdellaoui ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi Son Dakika: Galatasaray, Omar Elabdellaoui ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi         
14:57
Malatya'da endişe veren koronavirüs haritası! 15 günde yeşilden kırmızıya döndü Malatya'da endişe veren koronavirüs haritası! 15 günde yeşilden kırmızıya döndü         
14:55
Tatilini Türkiye'de geçiren Juventus'lu Douglas Costa, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı Tatilini Türkiye'de geçiren Juventus'lu Douglas Costa, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı         
14:50
Kendisinden 10 yaş küçük olan DJ ile aşk yaşadığı konuşulan Çağla Şıkel, iddialara sert çıkıştı Kendisinden 10 yaş küçük olan DJ ile aşk yaşadığı konuşulan Çağla Şıkel, iddialara sert çıkıştı         
14:38
Lyon, Fenerbahçeli Luiz Gustavo için 7 milyon euroluk teklif yaptı Lyon, Fenerbahçeli Luiz Gustavo için 7 milyon euroluk teklif yaptı         
14:31
Ev karantinasında olması gereken kadın, yolcu otobüsünden çıktı Ev karantinasında olması gereken kadın, yolcu otobüsünden çıktı         
14:29
Evlat dehşeti! Babasını vurdu, araya girmek isteyen babaannesinin canına kıydı Evlat dehşeti! Babasını vurdu, araya girmek isteyen babaannesinin canına kıydı         
14:28
Damat gelini araçla dans pistine kadar getirdi Damat gelini araçla dans pistine kadar getirdi         
14:06
David Beckham, Türk oyuncu İlkin Tüfekçi'nin Instagram paylaşımını izledi David Beckham, Türk oyuncu İlkin Tüfekçi'nin Instagram paylaşımını izledi         
13:57
Belediye Başkanı koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu: Dualarınızı eksik etmeyin Belediye Başkanı koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu: Dualarınızı eksik etmeyin         
12:43
Boğarak öldürdüğü sevgilisini çukura atarken güvenlik kamerasına yakalandı Boğarak öldürdüğü sevgilisini çukura atarken güvenlik kamerasına yakalandı         
12:27
Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor         
12:11
Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücretle dudak uçuklattı Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücretle dudak uçuklattı         
12:11
Sevgilisinin evinin penceresinden düşerek ölen Duygu'dan geriye bu görüntüler kaldı Sevgilisinin evinin penceresinden düşerek ölen Duygu'dan geriye bu görüntüler kaldı         
11:44
Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler         
11:29
Şarkıcı Yeşim Salkım'dan Hakan Uzan itirafı: Beni eşya gibi görüyordu Şarkıcı Yeşim Salkım'dan Hakan Uzan itirafı: Beni eşya gibi görüyordu         
11:04
ABD'li doktor ABD'li doktor "Yapamam" dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi kurtardılar         
10:37
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın         
10:15
Ailesini korumak için kalaşnikofa sarılan 15 yaşındaki Afgan kız çocuğu kahraman mı kurban mı? Ailesini korumak için kalaşnikofa sarılan 15 yaşındaki Afgan kız çocuğu kahraman mı kurban mı?         
10:13
Doya Doya Moda'da gergin anlar! Rakibini havuza attı Doya Doya Moda'da gergin anlar! Rakibini havuza attı         
10:09
Bayern Münih hezimeti sonrası gözyaşlarını tutamayan Messi'nin fotoğrafına yapılan yorum dikkat çekti Bayern Münih hezimeti sonrası gözyaşlarını tutamayan Messi'nin fotoğrafına yapılan yorum dikkat çekti         
09:30
Barcelona'da Quique Setien dönemi resmen sona erdi Barcelona'da Quique Setien dönemi resmen sona erdi         
00:59
Mehmet Ceyhan, artan vakalar sonrası yeni önerilerini sıraladı: Sokağa çıkma yasağı olmadı, bari bu 6 maddeyi yapalım Mehmet Ceyhan, artan vakalar sonrası yeni önerilerini sıraladı: Sokağa çıkma yasağı olmadı, bari bu 6 maddeyi yapalım         
00:26
Meryem Uzerli, derin göğüs dekolteli elbisesiyle hayran bıraktı Meryem Uzerli, derin göğüs dekolteli elbisesiyle hayran bıraktı         
22:35
Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı         
22:06
Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi         
20:13
Deren Talu'nun sevgilisi Baran Tınaz'la birlikte tatil yaptığı ortaya çıktı Deren Talu'nun sevgilisi Baran Tınaz'la birlikte tatil yaptığı ortaya çıktı         
18:54
Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, Türkiye ve Yunanistan'ın deniz güçlerini değerlendirdi: Çatışma Yunanlar için kötü olur Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, Türkiye ve Yunanistan'ın deniz güçlerini değerlendirdi: Çatışma Yunanlar için kötü olur         
17:50
Kaçak avlandığı keçiyle verdiği pozu sosyal medyadan paylaşan kişiye 23 bin lira ceza verildi Kaçak avlandığı keçiyle verdiği pozu sosyal medyadan paylaşan kişiye 23 bin lira ceza verildi         
17:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2020 19:26:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | Türkiye Lübnan'ın acısını yakından paylaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei