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Son dakika haberleri | Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Akgün, Özbekistan Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüştü - Son Dakika

Son dakika haberleri | Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Akgün, Özbekistan Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüştü

14.02.2022 13:39
Son dakika haberleri | Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Akgün, Özbekistan Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüştü

Son dakika haberlerine göre Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, temaslarda bulunmak üzere geldiği Özbekistan'da Dışişleri Bakan Yardımcısı Gayrat Fazilov ile bir araya geldi.

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, temaslarda bulunmak üzere geldiği Özbekistan'da Dışişleri Bakan Yardımcısı Gayrat Fazilov ile bir araya geldi.

Akgün, Fazilov ile görüşmesinde yaptığı açıklamada, Özbekistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin devletler arasındaki sıradan ilişkiler olmadığını, kalpten kalbe, halktan halka tarihsel derinliği olan köklü ilişkilere dayandığını kaydetti.

İkili ilişkilerin son yıllarda hızla geliştiğini vurgulayan Akgün, "Son 5 yılda hızla gelişen ilişkiler aslında bin yıllık ortak tarihten güç alıyor. Onun için ilişkiler bu kadar hızlı gelişiyor. Özbekistan, aynı zamanda Türk kültürünün siyasi, dini, kültürel anlamda ortak bir referans kaynağıdır." dedi.

Akgün, ikili ilişkilerin hızla gelişmesinin ekonomiye yansımasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 2021'de 3,6 milyar doları aşan ikili ticaret hacminin en kısa zamanda 5 milyar dolara ulaşacağına inandığını belirtti.

Fazilov ise Türk heyetini ata yurdu olarak gördükleri Özbekistan'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, "Bu ziyaret, Özbek-Türk ilişkilerinin son yıllarda hızla gelişmekte olduğunun bir göstergesidir." diye konuştu.

Son dönemde Özbekistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin en üst düzeyde geliştiğini ve karşılıklı ziyaretlerin arttığını dile getiren Fazilov, tüm bunların temelinde iki ülke cumhurbaşkanları arasındaki yakın ilişkilerin yattığını vurguladı.

Fazilov, Şevket Mirziyoyev'in cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni dönemin başladığını ve iki ülke liderleri arasında yakın ilişkilerin kurulduğunu belirtti.

Bu yakın ilişkilerin ikili iş birliğinin tüm alanlarını olumlu etkilediğini ifade eden Fazilov, "Günümüzde tüm alanlardaki ilişkilerimiz çok faal olarak gelişmekte ve biz bundan çok memnunuz. Bu ziyaret, iki ülke arasındaki ilişkilerin bir üst düzeye çıkmasına katkı sağlayacaktır." dedi.

Akgün, temasları kapsamında Taşkent Büyükelçiliğini ziyaret ederek Büyükelçi Olgan Bekar ile de bir araya geldi

Ayrıca Akgün, Özbekistan Halk Eğitimi Bakanı Bahtiyar Saidov ile basına kapalı olarak görüşme gerçekleştirdi.

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Togo Cumhuriyeti, Birol Akgün, Özbekistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Akgün, Özbekistan Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüştü - Son Dakika


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