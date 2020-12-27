Son dakika haber: Türkiye mezunu Somalili Bakan, ilk yurt dışı ziyaretini "ikinci evim" dediği Türkiye'ye yaptı - Son Dakika

Son dakika haber: Türkiye mezunu Somalili Bakan, ilk yurt dışı ziyaretini "ikinci evim" dediği Türkiye'ye yaptı

27.12.2020 11:05

Son dakika haberi... Somali'de yeni kabinede Adalet Bakanlığı koltuğuna oturan Türkiye mezunu Abdulkadir Muhammed Nur, "8 yıl Türkiye'de yaşayıp, eğitim görüp, burayı bilen biri olarak bakanlık görevimi aldıktan sonra ilk olarak kendi ikinci evime gitmeye karar verdim ve Türkiye'ye geldim.

Somali'de yeni kabinede Adalet Bakanlığı koltuğuna oturan Türkiye mezunu Abdulkadir Muhammed Nur, "8 yıl Türkiye'de yaşayıp, eğitim görüp, burayı bilen biri olarak bakanlık görevimi aldıktan sonra ilk olarak kendi ikinci evime gitmeye karar verdim ve Türkiye'ye geldim. Burada benim çok dostum, sevdiğim insanlar var. Türkiye'ye gelmek benim için çok büyük anlam taşıyor." dedi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) sağladığı Türkiye bursları ile Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olan ve ekim ayında Somali kabinesinde Adalet Bakanı olarak atanan Abdulkadir Muhammed Nur, ilk yurt dışı ziyaretini yaptığı Türkiye'de temaslarının ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye tarihine ilişkin aldığı derslerin ardından, ülkeye duyduğu ilgi ve merakla Türkiye'ye gelme kararı aldığını söyleyen Nur, ilk kez 2009'da diplomat olarak Türkiye'ye geldiğini ve burada hem çalışıp hem de eğitim almaya karar verdiğini belirtti.

Nur, Türkçe dil eğitiminin ardından YTB bursuyla Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde yükseköğretime başladığını söyleyerek "O günden bu yana Türkiye yolculuğum devam ediyor. Bana değişik bir hayat ve eğitim tecrübesi kazandırdı. Burada, benim hayatımda bambaşka bir değişim, yolculuk oldu." diye konuştu.

Nur, Somali Adalet Bakanı olarak göreve başladıktan sonra ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirmesinin kendisi için çok özel bir anlam taşıdığını dile getirerek şunları söyledi:

"8 yıl Türkiye'de yaşayıp, eğitim görüp, burayı bilen biri olarak bakanlık görevimi aldıktan sonra ilk olarak kendi ikinci evime gitmeye karar verdim ve Türkiye'ye geldim. Burada benim çok dostum, sevdiğim insanlar var. O yüzden Türkiye'ye gelmek benim için çok büyük bir anlam taşıyor."

"Erdoğan'ın 2011'deki ziyareti Somali'nin umudu oldu"

Somali ile Türkiye arasındaki ilişkilerin tarihinin 1600'lü yıllara dayandığını belirten Nur, "Cumhurbaşkanının (Recep Tayyip Erdoğan) 2011'de Somali'ye yaptığı ziyaret, iki ülke arasında var olan ilişkileri tekrar canlandırdı. Somali'nin zor günlerinde, Cumhurbaşkanının bu ülkeye gelmesi Somali'nin umudu oldu." ifadelerini kullandı.

Nur, söz konusu ziyaretin ardından iki ülke ilişkilerinin daha da güçlendiğini belirterek "Bu ilişki, sadece devletler arası bir ilişki değil, halklar arasında da bir ilişki var. Halklar da birbirlerini seviyor." şeklinde konuştu.

"Adli konularda Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz"

Türkiye ziyareti kapsamında, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'le yaptığı ikili ve heyetler arası görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Nur, adli konuları ele aldıklarını ve adli kurumları ziyaret ettiklerini belirtti.

Bakan Nur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin adli konulardaki tecrübelerinden faydalanmak için bayağı yol katettik. Olumlu ve verimli bir ziyaretti. Somali için daha çok şey yapacağız. Türkiye, adli ve hukuki konularda dünyanın en önde gelen ülkelerinden. Biz de bu tecrübelerden faydalanmak için verimli görüşmeler yaptık. Kardeşlerimizin, bunu Somali'ye kazandıracaklarına inanıyoruz. Türkiye'den destek bekliyoruz, sağ olsunlar onlar da destek vereceklerini söylediler. İnşallah en yakın zamanda Somali'ye gelecek ve gerekli yardımlarda bulunacaklar."

"Erdoğan'la görüşmem, benim için çok önemli ve gurur vericiydi"

Türkiye'ye yaptığı ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da kabul edildiğini belirten Nur, "Benim için gerçekten çok önemli ve gurur verici bir görüşmeydi. Cumhurbaşkanı, Somali için her zaman çok önemli bir sayfada yer alıyor. Somali'yi kendi çocuğu gibi görerek ilişkileri yürüttü ve yürütmeye devam ediyor." dedi.

Nur, görüşmede, Somali'ye gösterdiği ilgi ve destekten ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ve dua ettiğini aktardı.

Bakan Nur, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türk halkı ve Türkiye devleti, dünya Müslümanlarının umudu oldular ve bunu her zaman öncelikleri olarak gördüler, fedakarlık yaptılar. Mallarını, her şeylerini dünyayla paylaştılar. Türkiye dışında bu kadar canı gönülden çalışan başka bir ülke yok. O yüzden, Türk halkına teşekkür etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı (Erdoğan) da bu konuda Türk halkına öncülük yapıyor. Kendisine ayrıca teşekkür etmek istiyorum."

Son dakika haber: Türkiye mezunu Somalili Bakan, ilk yurt dışı ziyaretini ikinci evim dediği Türkiye'ye yaptı
Son dakika haber: Türkiye mezunu Somalili Bakan, ilk yurt dışı ziyaretini ikinci evim dediği Türkiye'ye yaptı
Son dakika haber: Türkiye mezunu Somalili Bakan, ilk yurt dışı ziyaretini ikinci evim dediği Türkiye'ye yaptı
Son dakika haber: Türkiye mezunu Somalili Bakan, ilk yurt dışı ziyaretini ikinci evim dediği Türkiye'ye yaptı

Adalet Bakanlığı, Türkiye, Somali, Karar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Türkiye mezunu Somalili Bakan, ilk yurt dışı ziyaretini 'ikinci evim' dediği Türkiye'ye yaptı - Son Dakika


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