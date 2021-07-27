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Son dakika haberleri! Türkiye'nin 10 yıl sonra yapılan kadavradan ikinci rahim nakli 8 saat süren operasyonla tamamlandı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Türkiye'nin 10 yıl sonra yapılan kadavradan ikinci rahim nakli 8 saat süren operasyonla tamamlandı

27.07.2021 15:43

Son dakika haberleri... Türkiye'nin 10 yıl sonra yapılan kadavradan ikinci rahim nakli 8 saat süren operasyonla tamamlandı Prof. Dr. Ömer Özkan: "Kısa zaman içerisinde çocuğunu kucağına almasını umuyoruz" Türkiye'nin ikinci kadavradan rahim nakli 8 saat süren operasyon sonucunda başarılı bir şekilde tamamlandı.

Türkiye'nin 10 yıl sonra yapılan kadavradan ikinci rahim nakli 8 saat süren operasyonla tamamlandı

Prof. Dr. Ömer Özkan: "Kısa zaman içerisinde çocuğunu kucağına almasını umuyoruz"

ANTALYA - Türkiye'nin ikinci kadavradan rahim nakli 8 saat süren operasyon sonucunda başarılı bir şekilde tamamlandı. Ameliyatın ardından konuşan AÜ Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, "Derya Sert, dünyada birçok insana önderlik etti, motive etti. Bundan yaklaşık 10 yıl önce 8 Ağustos'ta cesareti ile bizlerin katkıları ile ameliyat geçirdi. Bu operasyonla da ülkemizde ikinci nakil yapılmış oldu " dedi.

Türkiye'nin kadavradan rahim nakli Akdeniz Üniversitesi Hastanesi hastanesinde AÜ Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından Rektör Prof.Dr. Özlenen Özkan'ın katımıyla 8 saat süren operasyon ile gerçekleşti. 31 yaşındaki Havva Erdem, Türkiye'nin ikinci kadavradan rahim nakli olan hastası oldu. Kadavradan rahim naklinin ise ilki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından 8 Ağustos 2011'de dünyanın başarılı ilk rahim nakli Derya Sert'e yapılmış ve 13 ay önce Sert anne olmuştu. Ömer Özkan, 8 saat süren operasyondan sonra yaptığı açıklamada, başarılı geçen bir ameliyat olduğunu belirterek, rahim nakli bekleyen birçok kişinin olduğunu belirtti. Erdem'in ise yarın normal odaya alınması gerekiyor.

"Sabah 04.30 itibari ile ameliyata başladık"

Sabah 04.30'da ameliyata başladıkları söyleyen AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Türkiye'nin ikinci kadavradan rahim naklini gerçekleştirdik. İlkini 1 yıl önce Derya Sert'in bebeğinin olması ile sonlandırmıştık. Bu 9 yıl sürmüştü. Bunun mutlu bir sonla sona ermesi ile ikinci rahim nakli gündeme geldi. Sabah 04.30 itibari ile ameliyata başladık. 31 yaşındaki bayan hastamıza 8 saat süren bir ameliyat gerçekleştirdik" dedi.

"Hastamız Türkiye'nin ikinci rahim nakli"

AÜ Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, "Bu süreçte öncelikle Derya Sert, dünyada birçok insana önderlik etti, motive etti. Bundan yaklaşık 10 yıl önce 8 Ağustos'ta cesareti ile bizlerin katkıları ile ameliyat geçirdi. Bizim ülkemizde ikinci nakil olmuş oldu, Derya'nın geçen yıl çocuk sahibi olması ile. Vefat eden kişinin Türkiye'nin dört bir yanında organlarının, dokularının insanlara nasıl faydalı olabileceğini konusunda bir yarış oldu. 4-5 saat süre içerisinde çok önemli paylaşımlar yapıldı. Birçok insana can oldu vefat eden kişi. Bizim hastamıza da umut oldu. Hastamız Türkiye'nin ikinci rahim nakli. Dünyada bu nakiller artık yapılmaya başladı. Bizde de mevzuatının olması gerekiyor. Özel bir izinle yapılmak zorunda kaldı. Bununla ilgili çalışmalar yapılıp rahim nakili de gündemde yerini alacak diğer nakiller gibi" diye konuştu.

"Önemli olan başarılı sonuçlanması"

"Önemli olan ameliyatın başarılı sonuçlanması" diyen AÜ Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, "Bu ameliyat çok riskli bir ameliyattı. Çocuk sahibi olmak isteyenlere umut olacak. Evliliklerinin devamını çocuğa bağlayan aileler var. İnşallah mahcup olmayız. Üniversitemiz, ülkemiz adına güzel şeyler olur. Çok mutluyuz çünkü ekibimizin 12'nci kompozit doku nakli. Bu kadar çeşitlilik ile bu kadar sayı ile dünyada başka yapan merkez yok. Bizim 10 yıl içerisindeki 12'nci naklimiz. Sayı olarak küçük gözükebilir ama bu tür nakillerde bu kadar sayı ile yapan merkez dünyada yok. Önemli olan başarılı sonuçlanması. Kısa zaman içerisinde çocuğunu kucağına almasını umuyoruz. 10 yıl önce 1-2 yıl beklemeyi planlardık şimdi o kadar beklemeyi düşünmüyoruz" şeklinde konuştu.

"Her şey yolunda giderse normal odaya yarın çıkabilir"

Her şey yolunda giderse hastanın yarın normal odaya çıkabileceğini söyleyen Kadın Doğum Uzmanı Prof. Dr. Utku Doğan da, "Zor bir süreçti. Tatlı bir yorgunluk oldu bizim açımızdan. Şuan hastamız iyi. Süreç biraz daha hızlı olacak. Derya'da bizim tecrübelerimiz biraz daha ilk olduğu için kısıtlıydı ama şuan dünyadaki ve bizim tecrübelerimiz arttı. Muhtemelen daha erken süreçte hastamızın genel durumu iyi olursa gebelik ve bununla ilgili süreçler ilerleyecek. Her şey yolunda giderse normal odaya yarın çıkabilir" diye konuştu.

"Tüm organları 7 kişiye can oldu"

Organların 7 farklı kişiye can olduğunu söyleyen AÜ Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ise, "Derya gibi umarım o da çocuk sahibi olur. Rahim nakli sayısı ummayacağınız kadar fazla. Bu tür hastalar, kendi imkanları ile bu hazırlıkları yaptıkları için bu imkana kavuştular. Normal kadın doğum kliniğine başvurup bir şekilde hazırlıkları yapılmış hastalar. Yoksa mevzuat çerçevesinde hazırlığı yapılan hastalar değil. Sayısı bir böbrek nakli kadar fazla. Dünyanın her tarafından istek var. Kadavradan nakilleri kendi vatandaşlarımıza yapacağız. Dünyadan da gelecekte mevzuatlar olursa ancak canlıdan nakil yapabileceğiz. Bu mevzuattan sonra belirlenecek. Böbrekleri de bağışlanan kişinin bir tek kalbi kullanılamadı diğer kalan tüm organları 7 kişiye can oldu" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri! Türkiye'nin 10 yıl sonra yapılan kadavradan ikinci rahim nakli 8 saat süren operasyonla tamamlandı
Son dakika haberleri! Türkiye'nin 10 yıl sonra yapılan kadavradan ikinci rahim nakli 8 saat süren operasyonla tamamlandı
Son dakika haberleri! Türkiye'nin 10 yıl sonra yapılan kadavradan ikinci rahim nakli 8 saat süren operasyonla tamamlandı
Son dakika haberleri! Türkiye'nin 10 yıl sonra yapılan kadavradan ikinci rahim nakli 8 saat süren operasyonla tamamlandı

Öğretim Üyesi, Estetik, Plastik, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberleri! Türkiye'nin 10 yıl sonra yapılan kadavradan ikinci rahim nakli 8 saat süren operasyonla tamamlandı - Son Dakika


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