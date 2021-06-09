Son dakika haberleri: Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Bayraktar, Nijerya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Aduda ile görüştü - Son Dakika

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, Nijerya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Gabriel Tanimu Aduda ile görüştü.

Büyükelçi Bayraktar ile Aduda, başkent Abuja'daki Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke Dışişleri Bakanlıkları arasındaki iş birliğinin, dış politika alanlarında ikili ve çok taraflı ilişkilerin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Nijerya ile Türkiye arasında karşılıklı üst düzey ziyaretlerin artırılması konusunun da ele aldığı görüşmede, imzalanması planlanan anlaşmalara dair müzakere süreçlerinin hızlandırılması değerlendirildi.