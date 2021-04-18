Son dakika haberleri... Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Yıldız, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ve KDP lideri Mesut Barzani ile görüştü - Son Dakika

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Büyükelçi Yıldız'ın KDP lideri Mesut Barzani ile görüşmesinden detaylar

Büyükelçi Yıldız'ın IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüşmesi

Büyükelçi Yıldız'ın IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüşmesinden detaylar ERBİL - Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesut Barzani, (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü.