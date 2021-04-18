Son dakika haberleri... Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Yıldız, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ve KDP lideri Mesut Barzani ile görüştü - Son Dakika

Son dakika haberleri... Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Yıldız, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ve KDP lideri Mesut Barzani ile görüştü
18.04.2021 17:14
Son dakika gündem haberine göre Görüntü Dökümü: Büyükelçi Yıldız'ın KDP lideri Mesut Barzani ile görüşmesinden detaylar Büyükelçi Yıldız'ın IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüşmesi Büyükelçi Yıldız'ın IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüşmesinden detaylar ERBİL - Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, eski Irak...
Görüntü Dökümü:
Büyükelçi Yıldız'ın KDP lideri Mesut Barzani ile görüşmesinden detaylar
Büyükelçi Yıldız'ın IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüşmesi
Büyükelçi Yıldız'ın IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüşmesinden detaylar ERBİL - Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesut Barzani, (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü.
Son Dakika Emre Belözoğlu Başakşehir karşısında kazanan ilk 11'ini bozmadı, Gustavo yine kulübeye çekildi Türk mankene 'Otel odası' soran PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe'nin mesajları ifşa edildi Usta oyuncu Erol Demiröz, 81 yaşında hayatını kaybetti Teşkilat dizindeki Zayed Fadi aslında kimdir? İşte yanıtı Nüfusunun yarısından fazlasına ikinci doz aşı uygulayan İsrail'de açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti! İşte emekli ikramiyeleriyle ilgili gündemdeki 3 formül Alçılı bileğiyle antrenmanı uzaktan seyreden Altay'ın görüntüsü yürekleri burktu Savaşın ayak sesleri! ABD vazgeçti ama İngilizler devrede: Karadeniz'e çıkarma yapıyorlar