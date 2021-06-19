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Son dakika haberleri | Türkiye'nin en küçük itfaiyecileri görev başında - Son Dakika

Son dakika haberleri | Türkiye'nin en küçük itfaiyecileri görev başında

19.06.2021 11:59

Gelen son dakika haberlerine göre Türkiye'nin en küçük itfaiyecileri görev başında Yalova Altınova Belediyesi'nin çocuk itfaiyecileri göreve başladı.

Türkiye'nin en küçük itfaiyecileri görev başında

YALOVA - Yalova Altınova Belediyesi'nin çocuk itfaiyecileri göreve başladı.

Doğal güzellikleri ile dikkat çeken Yalova'nın Altınova İlçesinde yine Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen bir uygulama ile adından söz ettiriyor. Örnek çalışmanın kahramanları bu kez 235 kuş türü değil, minik, cesur yürekli itfaiyeciler oldu. Altınova Belediyesi, deprem bölgesi yer alan ilçede afetler, yangın ve ilk yardım bilincini küçük yaştan itibaren aşılamak için örnek bir uygulama başlattı. Hem eğlenen hem de çok değerli bilgiler öğrenen çocuklar, uzun yıllar unutamayacakları anlar yaşıyor.

Özel itfaiyeci kostümlerini üzerlerine geçiren çocuk itfaiyecilerin mesaisi, tatlı atıştırmalıklar eşliğinde teorik deprem, yangın, kaza gibi durumlar da neler yapmaları gerektiği, almaları gereken önlemler ile genel ilk yardım eğitimi ile başlıyor. Bu sakin süreç minik itfaiyecilerin telsizlerine gelen anons ve siren sesi ile son buluyor. Tatlı bir telaşın başladığı yangın tatbikatı ile çocukların heyecanı zirveye çıkıyor. Kendileri için yapılan küçük itfaiye aracı ve söndürme hortumları ile ev yangınına müdahale eden çocukların, heyecanı ise görülmeye değer. Çocuk İtfaiyecilerin yaşadıkları heyecanı ve mutluğu ifade ettikleri ortak kelime ise 'Unutulmaz' ve 'Harika" oluyor. Çocuklarının bu tatlı telaşına tanıklık eden anne babalar ise bu özel eğitimin çocukların üzerinde ki olumlu etki ve başlattığı değişimden dolayı Altınova Belediyesi'ne teşekkür etti.

Bölgenin ne yazık ki önemli bir deprem kuşağında yer almasını acı bir gerçekle yaşadıklarını hatırlatan Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, oyun oynayarak, eğlenerek çok önemli bilgiler ve deneyim yaşayan çocukların bu anları asla unutmadıklarını söyledi. Afet, yangın, kaza ve ilk yardım bilincini küçük yaşta aşılamaya çalıştıklarını kaydeden Başkan Dr. Metin Oral, bu özel programın ilçedeki tüm çocuklar ve gençlere ulaşana kadar süreceğini belirtti.

Altınova Belediyesi, Marmara Denizi kıyısında doğal güzelliklere sahip ve 235 kuş türüne ev sahipliği yapan Hersek Lagününün ziyaretçilerine yönelik Türkiye'de bir ilk olan "doğa pasaportu" uygulaması başlatmıştı. Doğa pasaportunu almayı kabul edenleri, "Doğa ve Hayvanları Koruma ve Yaşatma" sözleşmesinin de gönüllüsü yapan Doğa Pasaportu uygulamasının yanı sıra, 17 yıldır aralıksız olarak süren İlçe pazarına ücretsiz servis hizmetine pazarda yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların eşyalarının taşınması ile adından söz ettirdi. Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, halkla ilişkiler noktasında kendi cep telefonu numarasını paylaşması da yine uzun süre konuşulmuştu.

Son dakika haberleri | Türkiye'nin en küçük itfaiyecileri görev başında
Son dakika haberleri | Türkiye'nin en küçük itfaiyecileri görev başında
Son dakika haberleri | Türkiye'nin en küçük itfaiyecileri görev başında
Son dakika haberleri | Türkiye'nin en küçük itfaiyecileri görev başında

Hisarcık, Altınova, Türkiye, Yalova, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri | Türkiye'nin en küçük itfaiyecileri görev başında - Son Dakika


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