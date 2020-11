Son dakika haberleri... Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı denize iniyor - Son Dakika

SAVUNMA sanayine yönelik üretimleriyle dikkat çeken Antalya merkezli Ares Tersanesi, Ankara merkezli Meteksan savunma firmasının birlikte ürettikleri Türkiye'nin ilk Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA,) aralık ayında denize indiriliyor. İlk SİDA'nın, milli füze sistemleri üreticisi Roketsan tarafından sağlanan 4 adet Cirit ve 2 adet L-UMTAS füze sistemleri ile 2021 yılı ilk çeyreğinde atış testleri yapılacak.

Antalya Serbest Bölge'de faaliyet gösteren ARES Tersanesi ve Ankara merkezli Meteksan Savunma'nın, birkaç yıldır devam eden araştırma-geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri neticesinde İnsansız Deniz Araçları (İDA) alanında, Türkiye'nin ilk insansız muharip deniz aracı çözümünü hayata geçirdi. Prototip üretimi aralık ayında tamamlanacak olan SİDA, ULAQ serisinin ilk platformu olacak.

NERELERDE KULLANILABİLECEK?400 kilometre seyir menziline, saatte 65 kilometre sürate, gündüz/gece görüş kabiliyetine, milli kriptolu haberleşme altyapısına sahip ve gelişmiş kompozit malzemeden üretilen SİDA, keşif, gözetleme ve istihbarat, su üstü harbi, asimetrik harp, silahlı eskort ve kuvvet koruma, stratejik tesis güvenliği gibi görevlerin icrasında karadan mobil araçlarla ve karargah komuta merkezinden veya uçak gemisi, fırkateyn gibi yüzer platformlardan kullanılabilecek.ATIŞ TESTLERİ YAPILACAKTasarım çalışmaları ağustos ayında sona eren ve yapısal üretimi tamamlanan prototip botun donatım faaliyetleri sonrasında Aralık 2020'de denize indirilmesi planlanıyor. İlk SİDA'nın, milli füze sistemleri üreticisi Roketsan tarafından sağlanan 4 adet Cirit ve 2 adet L-UMTAS füze sistemleri ile 2021 yılı ilk çeyreğinde atış testleri yapılacak.YAPAY ZEKASİDA, farklı operasyonel harekat ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde füze sistemlerinin yanı sıra, elektronik harp, jamming (parazit bozma) gibi farklı tiplerde faydalı yükler ve farklı haberleşme ve istihbarat sistemleriyle donatılabilecek. Bununla birlikte, kendisi ile eş veya farklı yapıya sahip diğer SİDA'larla operasyon yapma, İHA, SİHA, TİHA'lar ve insanlı hava araçları ile müşterek harekat kabiliyetlerine sahip olabilecek. SİDA uzaktan kontrol edilen bir insansız deniz aracı olmanın yanı sıra, yapay zeka ve otonom davranış özellikleri ile üstün ve çağın ilerisinde yeteneklerle donatılacak.FARKLI İDA'LAR DA ÜRETİME HAZIR OLACAKİnsansız deniz araçları alanında ARES Tersanesi ve Meteksan Savunma tarafından başlatılan projenin ilk fazı olan ve üretim hattındaki prototip SİDA'nın ardından istihbarat toplama, mayın avlama, denizaltı savunma harbi, yangın söndürme ve insani yardım/tahliye amaçlı insansız deniz araçlarının da üretime hazır olacağı belirtildi.İLK İNSANSIZ MUHARİP DENİZ ARACIARES Tersanesi Genel Müdürü Utku Alanç, "Birkaç yıl önce kurduğumuz bu hayali gerçekleştirmek üzere yaptığımız emek yoğun çalışmalar ve yatırımlar neticesinde, İDA alanında, ilk insansız milli muharip deniz aracı çözümünü hayata geçirmekten duyduğumuz gurur ve mutluluk tarifsiz. Bu başarı ve gurura, her zaman olduğu gibi milli menfaatlerimizi ön planda tutarak tamamıyla öz sermaye yatırımlarımızla ulaştık" dedi.ULAQ İSMİ NEREDEN GELİYOR?Üretimin aralık ayında tamamlanacağını belirten Alanç, "SİDA projesini, ULAQ serisinin ilk platformu olarak yüce Türk milletinin bilgilerine sunuyoruz. Kadim Türk kültürümüzde Orta Asya'dan itibaren devleti her alanda temsil eden ve sahip olduğu tüm özelliklerle kendilerine hayran bırakan devlet görevlisi elçilere verilen isimdir ULAQ. ULAQ'lar zeka ve tecrübelerinin yanında savaşçılıkları ile de ön plana çıkmışlardır. Geliştirdiğimiz insansız deniz araçları da bu anlamda ismiyle müsemmadır" diye konuştu.'BÜYÜK GURUR DUYUYORUZ'Meteksan Savunma Genel Müdürü Selçuk Alparslan, "Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin mavi vatan savunmasının, deniz kıta sahanlığımızın ve münhasır ekonomik bölge korunmasının ne kadar elzem olduğunu son yıllarda ortaya çıkan gelişmelerle bir kez daha anlıyoruz. Meteksan Savunma olarak uzun yıllardır haberleşme ve sensör sistemleri alanında elde ettiğimiz teknolojik bilgi birikimini insansız deniz araçları için değerlendirmekten, ARES Tersanesi ile birlikte bugün sizlere Türkiye'nin ilk muharip insansız deniz aracını sunmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu platformun üzerinde yer alacak kritik elektronik sistemleri tasarlarken maksimum yerli katkı oranını gözettiğimizi ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin harekat ihtiyaçlarını bütünüyle dikkate aldığımızı belirtmek isterim. ULAQ ülkemize, mavi vatana, silahlı kuvvetlerimize hayırlı olsun" dedi.ARES TERSANESİAntalya Serbest Bölgesi'nde beş ayrı üretim tesisinde, çeşitli sınıf ve boylarda 100'ün üzerinde gemi inşa edilen Ares Tersanesi, ömür boyu destek prensibiyle her türlü askeri ve ticari deniz platformu üretimleri gerçekleştiriyor. Avrupa'nın en büyük kompozit ve alüminyum gemi inşa firmalarından biri olan Ares, dünyanın en iyi karakol gemisi üreticisi, Türkiye'nin sektörden bağımsız en hızlı büyüyen şirketi ve en büyük gemi ihracatçısı unvanlarına da sahip.METEKSAN SAVUNMA

Bilkent Holding bünyesinde faaliyet gösteren Meteksan Savunma ise yüksek teknoloji şirketlerinin, savunma ve havacılık sanayisine yönelik proje ve aktivitelerini, tek bir çatı altında birleştirmek ve koordine etmek amacıyla kuruldu. Savunma ve havacılık sektöründe, Savunma Sanayii Başkanlığının da ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda, Türk Silahlı Kuvvetlerine, yüksek teknolojili; milli, bağımsız ve özgün ürünler ve alt sistemler geliştirmek üzere çalışmalar yapıyor. Radar sistemleri, çevre gözetleme sistemleri, lazer ve elektro-optik sistemler, haberleşme sistemleri, su altı akustik sistemler ve platform simülatörleri olmak üzere 6 ana alanda faaliyet gösteriyor.