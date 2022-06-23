Türkiye'nin ilk yerli ve milli savaş uçağı için yoğun mesai harcanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye'nin ilk yerli ve milli savaş uçağı için yoğun mesai harcanıyor

23.06.2022 12:03

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdür Vekili Sadık Piyade, Milli Muharip Uçağı'nın 2023'te hangardan çıkması için yoğun çalışma yapıldığını söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdür Vekili Sadık Piyade, Milli Muharip Uçağı'nın 2023'te hangardan çıkması için yoğun çalışma yapıldığını söyledi.

Bazı ziyaretler için Konya'ya gelen Piyade, AA muhabirine, Mütevelli Heyet Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olan vakfın çalışmalarını anlattı.

ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN, İŞBİR, ASPİLSAN, TUSAŞ'ın vakfın şirketleri olduğunu, tamamen halkın bağışlarıyla kurulduğunu anlatan Piyade, bunların Türkiye'nin savunma sanayisinin amiral gemisi şirketler olduğunu dile getirdi.

Piyade, Türkiye'nin ilk Milli Muharip Uçağı'nın üretiminde en seçkin mühendislerin istihdam edildiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Gece gündüz 24 saat esasına göre çalışıyoruz, büyük mesafe katettik. Cumhurbaşkanımızın emrettiği şekilde 2023'te hangardan çıkartacağız. Sonraki yıllarda da uçuşa başlayacak ve envanterimize dahil olacak. Son teknoloji eseri, havada kalma süresi, mühimmat taşıma süresi, radara görünmezlik özelliğiyle diğerlerine göre çok farklı yerli ve milli olacak. İnşallah gelecekte bunun motorunu da üreteceğiz."

Jet eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet'in de hazır olduğunu, 2023'te uçacağını dile getiren Piyade, TUSAŞ'ta hep birlikte bunun gururunu yaşayacaklarını ifade etti.

"Artık havada, karada, denizde ve güç kaynaklarında varız"

Piyade, Kayseri'deki ASPİLSAN Enerji Pil ve Batarya Sistemleri Üretim Tesisi'nde de bor atıklarından lityum iyon pil ürettiklerini söyledi.

Yerli ve milli lityum iyon pilin deneme üretimlerine başlandığını belirten Piyade, "Lityum çok değerli bir ham madde. Biz bunu Türkiye'de çokça var olan bor madeninin atığından çıkarıp, lityum pil ürettik. Gelecekte de ihtiyacımızı buradan karşılayacağız." dedi.

Lityum iyon pil ithalatını bitirip ihracat yapan ülke olmayı hedeflediklerini vurgulayan Piyade, şöyle konuştu:

"Avrupa'da dahi olmayan bir yatırımı gerçekleştiriyoruz. Artık havada, karada, denizde ve güç kaynaklarında varız. Tüm elektrikli ev aletlerinde, uçaklarda, trenlerde, hızlı trenlerde, Milli Muharip Uçağı'nda, SİHA'larda ürettiğimiz lityum iyon pili kullanacağız. Balıkesir'deki fabrikamızda da jeneratör ve alternatör üretim çalışmalarına başladık. Gelecekte motoru da bize ait olacak şekilde seri jeneratör ve alternatör üretimi yapacağız. Bir iki ay içinde üretime geçeceğiz."

Vakfın, milli savunma sanayi projelerine geçen yıl aktardığı bütçenin 700 milyon lirayı bulduğunu anlatan Piyade, bunun 100 milyon lirasının vakfa yapılan bağışlardan oluştuğunu bildirdi.

YORUMLAR
500
İnşaat mühendisinin model savaş uçağı merakı İnşaat mühendisinin model savaş uçağı merakı Rusya'ya ait Su-25 tipi savaş uçağı Ukrayna sınırında düştü Rusya'ya ait Su-25 tipi savaş uçağı Ukrayna sınırında düştü
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin ilk yerli ve milli savaş uçağı için yoğun mesai harcanıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:56 Kanser tedavisi gören Billur Kalkavan müjdeyi verdi: Beynim tertemiz, lezyonlar çürüyor
15:47 Beşiktaş'ın kamp programı netleşti! 6 hazırlık karşılaşması oynanacak
15:47 Marmaris'te orman yangının ilk başladığı bölge helikopter ile görüntülendi, manzara yürek parçaladı
15:26 Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan maaşına zam istedi" sözlerine AK Parti'den yanıt geldi: 3 bin milletvekilinin mağduriyeti nedeniyle artışa onay verildi
15:18 Almanya Futbol Federasyonu'ndan çok konuşulacak karar: Transseksüel futbolcular tercihlerine göre kadın veya erkek takımlarında oynayabilecek
15:09 Takım değiştiren Ümit Karan'ın yeni adresi belli oldu
15:00 30 yıl boyunca adada yaşayan adam, şehir hayatına uyum sağlayamayarak adaya geri döndü! 86 yaşındaki adamın ilk işi kıyafetlerini çıkarmak oldu...
14:45 Jahrein'in Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatına ilişkin attığı tweet gündem oldu: Azrail'e iki tokat atıp yollayamamış mı?
14:21 FIFA haziran ayı dünya sıralamasını açıklandı! A Milli Takım bir basamak yükselerek 42. sırada yer aldı
14:15 Adalet Bakanı Bozdağ, Pınar Gültekin'in katiline yapılan tahrik indirimi hakkında konuştu: Benim de vicdanım sızladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 16:07:07. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye'nin ilk yerli ve milli savaş uçağı için yoğun mesai harcanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement