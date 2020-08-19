Son dakika haberleri | Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliğine asılsız bomba ihbarı yapan Ermenistan vatandaşı gözaltına alındı

Son dakika haberine göre Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliğine asılsız bomba ihbarı yaptığı gerekçesiyle bir Ermenistan vatandaşının gözaltına alındığı bildirildi.

Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliğine asılsız bomba ihbarı yaptığı gerekçesiyle bir Ermenistan vatandaşının gözaltına alındığı bildirildi. Kiev Savcılığı Basın Servisinden yapılan açıklamada, 46 yaşındaki Ermenistan vatandaşının 1 Ağustos'ta polis acil durum hattını iki kez arayıp ihbarda bulunduğu kaydedildi. Açıklamada, Türkiye ve ABD'nin büyükelçiliklerine yönelik asılsız bomba ihbarı yaptığı gerekçesiyle söz konusu kişinin gözaltına alındığı bilgisine yer verildi. Gözaltına alınan kişi için 6 yıla kadar hapis istenebileceği belirtildi.

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 10:59

Kaynak: AA

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