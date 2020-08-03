Son dakika haberleri... Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Son dakika haberleri... Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Son dakika haberi: Türkiye'de son 24 saatte 995 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 233 bin 851, can kaybı 5 bin 747 oldu.

Son dakika haberleri... Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar, System.String[]

Türkiye'de son 24 saatte 995 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 233 bin 851, can kaybı 5 bin 747 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 41 bin 301 test yapıldı, 995 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 19 hasta vefat etti.

Toplam test sayısı 4 milyon 927 bin 217, vaka sayısı 233 bin 851, vefat sayısı 5 bin 747 olarak kayıtlara geçti.

Son 24 saatte 1003 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 217 bin 497'ye yükseldi. Ağır hasta sayısı 580, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 8,4 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, paylaşımında şunları kaydetti:

"Bayram kutlamalarında, tatil yerlerinde, salgın faktörü ne yazık ki yeterince dikkate alınmadı. Daha önce, bazı illerle sınırlı olan vaka artışlarının önümüzdeki günlerde ülke geneline yayılmasından endişe duyuyoruz. Tedbirde güç birliğine ihtiyacımız var."

"İhlallere ilişkin vaka artışları yaklaşık 15 gün sonra yansıyacak"

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan ve kısa sürede dünyaya yayılan Kovid-19'un hala etkili olduğunu ve insan hayatını tehdit ettiğini vurguladı.

Kovid-19 tedbirlerine Kurban Bayramı süresince istenilen düzeyde uyum gösterilmediğini belirten İlhan, şöyle konuştu:

"En büyük sıkıntı, maalesef meydanlar ve özellikle plajlarda ve buraya gitmek için kullanılan toplu taşıma araçlarında oldu. Plajlarda şezlonglar arası 1,5-2 metre kuralının ihlal edildiğini, birçok kişinin maske takmadığını ve çok yakın oturduğunu, vapur, tramvay gibi toplu taşıma araçlarında kuralları ihlal eden çok sayıda vatandaşımızın olduğunu gördük.

Keza yine kalabalık bayram ziyaretleri görüntüleriyle karşılaşıldı. Bunlar önümüzdeki günlerde yeni vaka olarak karşımıza çıkacaktır. Bugünlerdeki ihlallere ilişkin vaka artışları yaklaşık 10-15 gün sonra tabloya yansıyacaktır. Özellikle 4 gündür vakalar yukarı doğru seyrediyor. Her 20 Kovid-19 hastasından biri, ağır hasta. Tekrar 1500'leri görmemek, tedbirlere uyuma bağlı. Tedbiri asla bırakmamalıyız."

Gaziantep'te 2 bin 913 kişiye maske takmama ve sosyal mesafe cezası

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte tedbirler kapsamında bir günde 2 bin 913 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

Tokat merkeze bağlı Güryıldız beldesinde bir süre önce yapılan düğün sonrası rahatsızlanan gelin Ö.M, yüksek ateş şikayetiyle Tokat Devlet Hastanesine başvurdu. Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan gelin, tedavi altına alındı.

Mersin'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında taziyeler yasaklandı

Mersin Valiliğinin yazılı açıklamasında, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Kovid-19 tedbirleri kapsamında bazı kararlar alındığı bildirildi.

Kovid-19 ile mücadelenin etkin sürdürülebilmesi için tedbirlere uyulmasının önemi vurgulanan açıklamada, "Toplu taziye uygulamasının olduğu durumlarda, taziyeevlerinde, evlerde ve açık alanlarda taziye yapılmaması İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin oy birliğiyle kabul edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Adıyaman'da 26 ev karantinaya alındı

Adıyaman kent merkezinde bazı vatandaşların Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 26 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 136 kişiye idari para cezası uygulandı.

Koronavirüs, Twitter, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.08.2020 11:49

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika
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