Son dakika haberleri: Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, HES mobil uygulamasına "riskli alan" özelliği kazandırdıklarını, Kırıkkale'de denenen bu özelliğin tüm yurtta hizmete gireceğini bildirdi.

Bakan Koca, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu.

Vaka sayılarındaki artışa ilişkin Koca, "Vaka sayıları bir süredir yükselişte, son 1,5 ayın en yüksek hasta sayısına ulaştık." dedi.

Koca, hasta sayısının 1 Temmuz'da 1192 iken bu sayının dün 1263 olarak gerçekleştiğini bu nedenle her artışın uyarıcı olduğunu dile getirerek bu artışların yılgınlığa, yenilgi duygusuna yol açmaması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin salgınla mücadelesine başarısızlık etiketi yapıştırmaya çalışan varsa, salgının ne anlama geldiğini ya bilmediğini ya da bildiği kadarını da siyaseten unutmayı tercih ettiğini aktaran Koca, "Tarihte, düz çizgi halinde seyreden salgın olmamıştır. Vakaların azalması, yükselmeyeceğine güvence teşkil etmemiştir. Önemli olan mücadelede istikrardır." diye konuştu.

"Evde tedavi edilen hastaları hekimler 'Teletıp' ile takip edecek"

Bakan Koca, evde tedavi edilen hastalarla ilgili de yeni bir çalışmaya geçeceklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Evde tedavi edilen hastalarımız için önümüzdeki günlerde yeni bir uygulamaya geçeceğiz. Hekimlerimiz, 'Teletıp' denilen sistem sayesinde, hastalarıyla doğrudan görüşme yapacak. Hasta takibinde, teknolojinin yardımıyla yeni bir adım atmış olacağız.

"Yoğun bakım yatağında sorun yok"

Bakan Koca, Türkiye'nin, salgınla mücadelede filyasyon çalışmasının çok büyük yararlarını gördüğüne dikkati çekerek, filyasyon ekiplerinin dünya televizyonlarına konu olduğunu, bu başarının devam ettiğini söyledi. 1 Temmuz'da, 7 bin 507 olan filyasyon ekibi sayısını 9 bin 344'e çıkardıklarını belirten Koca, her filyasyon ekibinde bir hekim görevlendirdiklerini, temaslı zincirinde olduğu bilinen kişilere ulaşma oranının son 45 gün içinde yüzde 98,9 olduğunu kaydetti.

Koca, "Sivas ve Urfa'da kısa bir süre yaşanan yoğun bakım yatak doluluğu dışında, bir sorunla karşılaşılmamıştır. Kovid-19 ve diğer tüm hastalıklar dahil olmak üzere servis yatağı doluluk oranı yüzde 51,3, yoğun bakım yatağı doluluk oranı yüzde 64,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,7. Sağlık çalışanlarımız, sağlık sistemimiz, hastanelerimiz ihtiyaca cevap verecek güçtedir." diye konuştu.

İl hıfzıssıhha kurullarının, her şehirde valilerin başkanlık ettiği kurullar olduğunu ve o şehrin kendi şartlarının gerektiği kararları aldığını anlatan Koca, bu kararların yaptırım gücü olduğunun altını çizdi. Vaka artışlarının dikkat çektiği illerin kurullarıyla ortalama haftada iki toplantı düzenlediğini dile getiren Koca, alınan kararlar sonucunda 10 şehirde vaka sayılarının düştüğünü, 12 şehirde stabil hale geldiğini, 7 ilde ise mücadelenin devam ettiğini aktardı.

"HES uygulaması Türkiye genelinde devreye girecek"

Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19'la mücadelede teknolojinin gücünden yararlandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ülke genelini ilgilendirecek, Kovid-19'la mücadelede teknolojinin gücünden yararlanmak isteyen her yurttaşımızın heyecan duyacağı bir haber vereceğim.,Yakın tarihte orada bir Kovid hastası, bir temaslı bulunmuş mu, bunu öğreneceksiniz. Geliştirdiğimiz HES mobil uygulamasından bugüne kadar büyük yararlar gördük. HES kodu üreten vatandaş sayısı 25 milyonu geçti.

Koca, "Okullarda yüz yüze eğitime geçilecek tarih başka açılardan da önem arz ediyor. Sonbahara girmiş olacağız, tıp dilinde 'influenza' dediğimiz grip vakaları artmış olacak. Çok dikkatli olmanızı rica ediyorum. Eğer salgın tedbirlerine uyarsanız işimiz çok kolaylaşacak." dedi.

"Koronavirüsle gribin bulaşma yolları aynıdır"

Maske, mesafe ve temizlik tedbirlerine herkesin uymasının beklendiğini vurgulayan Koca, şunları kaydetti:

"Mücadeleyi kazandığımız güne kadar ki hayat tarzımız kontrollü sosyal hayat olmalıdır. Sizleri tedbirlerde yeniden dayanışmaya davet ediyorum. Birlikte vaka sayılarını azaltmayı, çocuklarımıza daha sağlıklı sosyal ortam sunmayı ödev olarak öneriyorum. Bunu yasak, kısıt, ceza olmadan, bunlara olabildiğince az başvurarak daha uygar yollarla yapabileceğimize inanıyorum. Okullarda yüz yüze eğitime geçilecek tarih başka açılardan da önem arz ediyor. Sonbahara girmiş olacağız, tıp dilinde 'influenza' dediğimiz grip vakaları artmış olacak. Çok dikkatli olmanızı rica ediyorum. Eğer salgın tedbirlerine uyarsanız işimiz çok kolaylaşacak. Koronavirüsle gribin bulaşma yolları aynıdır. Aynı tedbirlerle ikisini de önleyeceksiniz."

"Tarihte son bulmamış bir salgın, son bulmamış savaş da yoktur"

Vatandaşlara seslenen Bakan Koca, "Zaman zaman yorulduğunuzu, çaresizlik hissine kapıldığınızı biliyorum. Bu hisse kapılan insan dünyada kendini yapayalnız bulur. Şimdi bütün insanlık benzer duygular içinde. Şunu lütfen unutmayın, tarihte son bulmamış bir salgın, son bulmamış savaş da yoktur." diye konuştu.

Koca, uzmanların grip ve zatürre aşısı yaptırılması yönündeki tavsiyelerine ilişkin soru üzerine, herkesin aşı olması gibi bir durumun dünyada söz konusu olmadığını ve bunun önerilmediğini söyledi.

Dünyada böyle bir üretimin de söz konusu olmadığına işaret eden Koca, "Bilim Kurulunda bu konu gündeme geldi. Özellikle kimlere aşı yapılma zorunluluğunun olduğunu genel olarak biliyoruz ama Kovid döneminde kimler daha riskli olabilir, bununla ilgili çalışma yapılıyor olacak. Zannediyorum bu bir iki hafta içinde netleşmiş olur." diye konuştu.

Zorunlu hastalık durumlarında Bakanlığın grip aşısını ücretsiz yaptığını anımsatan Koca, her yıl grip aşısı alındığını, bu yıl da aşının temin edileceğini belirtti.

Koca, bu yıl aşının daha fazla tüketileceği bilindiği için yetecek kadar aşıyı temin noktasında da yoğun bir gayret içinde olduklarını söyledi.

Teletıp sistemine ilişkin soru üzerine Koca, sistemi Kovidli hastalardan başlamak üzere yaygınlaştırmak istediklerini aktararak "Bu konuda SGK ve Çalışma Bakanlığı ile yakın görüşme halindeyiz. Bir noktaya getirdikten sonra hangi hastalara özellikle açılması gerektiğiyle ilgili onun duyurusunu yapmış olacağız. Öncelikle Kovid'li hastalardan devamında kronik hastalarla ilgili olacak." dedi.

Bazı illerde 65 yaş üstü ve kronik hastalara kısıtlama getirildiğinin anımsatılması ve bunun diğer illere yaygınlaşıp yaygınlaşmayacağının sorulması üzerine Koca, 65 yaş üzeri vatandaşları virüse karşı korumak için kısıtlama getirildiğini vurguladı.

Bakan Koca, şunları kaydetti:

"65 yaşla ilgili genel anlamda kısıtlama yok, özel anlamda il bazında, riskli bulunan bölgelerde, illerde il hıfzıssıhha kurulları tarafından bu kararlar alınabilir. Sadece bir ili söyleyeyim. Dün konuştuğumuz bir ilin, verilerini ille paylaştığımız bir ilden bahsediyorum, hastanede yatan hastaların yüzde 42'si 65 yaşın üzerindeydi. Yani ilin 65 üzeri oranı yüzde 6, hasta olanlar yüzde 40'ın üzerinde. Şimdi bu il için risk değil mi? Bu il için bir önlem almanız gerekmez mi? Bunu büyüklerimizi korumak için aldığımızı bilelim. 65 yaşla ilgili genel anlamda kısıtlamanın olmadığını, bunun illere bırakıldığını, illerde alınması gereken bir kısıtlama olacaksa ve bu nasıl olacaksa il hıfzıssıhha kurullarının bunu aldığını ve 20'ye yakın ilimizde de alındığını biliyorsunuz."

Sağlık çalışanlarına ek ödeme

Sağlık çalışanlarına ek ödeme yapılıp yapılmayacağına ilişkin Koca, şunları söyledi:

"Özellikle Kovidli hastalarla ilgili poliklinik, servis, yoğun bakım ve benzeri yoğun ilgilenen branş veya branş dışı hekimler ve sağlık çalışanları olmak üzere bir ek ödemenin 1 Ağustos'tan itibaren 3 aylık bir zaman diliminde ödeneceğini buradan söylemek istiyorum. Ayrıca Kovidli hasta grubuyla daha çok uğraşmayan hekimlerimiz veya sağlık çalışanlarımızla ilgili de ocak ayı esas alınarak ayrıca düzenleme yapılarak, ek ödeme planlanıyor."

Aile hekimlerinin de bu dönemde özverili çalıştığına dikkati çeken Koca, Kovidli hastaların semptom takibi için sürekli devrede olduklarını aktardı.

Sağlık Bakanı Koca, "Aile hekimlerimize de 1 Ağustos itibarıyla Kovidli hasta takibi esas alınarak bir ek ödeme olacağını söylemek istiyorum." diye konuştu.

Koca, bu noktadaki gayretlerinden dolayı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a teşekkür etti.

Vaka sayılarının artışına ilişkin iddiaların anımsatılarak koronavirüs vaka tablosuna "entübe hasta" yerine "ağır hasta" ibaresinin eklenmesine ilişkin soruyu yanıtlarken Koca, yurt dışı ile Türkiye arasında hasta gruplaması arasında farklılık bulunduğunu anlattı. Koca "Bu, yurt dışı ile literatür eşitliği, yakınlığını sağlamak içindi." dedi.

Koca, hafif belirtileri olan hastaların tedavisine evde devam edilmesi sonrasında bu durumun hastanelerin yetersiz olduğu şeklinde yorumlandığı iddiasına ilişkin şunları kaydetti:

"Bizim özellikle filyasyonda yaptığımız, pozitif olan hastanın temas ettiği kişileri bulabilir olmak. Temas edilen kişilerde eğer semptom gelişmiş ise yani ateşi, öksürüğü, ishal ve benzeri bir semptom gelişmiş ise o durumda 'örnek alınmalı' diyoruz. Testi yapılıyor eğer pozitifse zaten erken dönemde ilacı başlama hedefimiz olduğu için de erken dönemde ilaca başlasın istiyoruz."

Bakan Koca, temaslı kişileri pozitif olma ihtimali yüksek olan hastane şartlarına getirmenin doğru olmadığına dikkati çekerek, "Evde doktor eşliğinde bu tedaviyi pozitif ise başlamak en doğru olanı değil mi? Bu hizmeti yapan hangi ülkede hekim arkadaşlarımız var? Bu sunulan önemli bir hizmet. Bize özgü bir hizmet." diye konuştu.

Takipli hastaların ayrıca 1'inci, 3'üncü, 7'inci ve 14'üncü günde çağrı sistemi ile semptom takibinin de yapıldığını belirten Koca, bu sistemi özellikle riskli illerde iki haftadır daha yoğun takip etmek üzere oluşturduklarını kaydetti.

Bakan Koca sözlerine şöyle devam etti:

"Semptom değişikliği varsa o durumda hekim arkadaşımızın evde ziyareti veya telemedicine devreye girmesiyle muayenesi eğer hastaneye gelişi söz konusu ise bu durumda da 112 ile hastayı hastaneye getirme şeklinde bir yaklaşım geliştirdik. Bu yaklaşımı emin olun dünyada birçok ülkede bulamazsınız. Hastayı izole etmek üzere de birçok kimseyi bulamazsınız dünyada."

"Virüs mutasyona uğradı"

Koca, virüste mutasyonun olup olmadığı sorusu üzerine "Bizde yapılan çalışma dahil olmak üzere bugüne kadar yapılan çalışmalarda mutasyona uğradığını hem de çok kez mutasyona uğradığını biliyoruz. Ama bu mutasyonun virülansını etkileyecek tarzda bir mutasyon olmadığını şu an biliyoruz." ifadesini kullandı.

Yer yer farklı yaklaşımların varlığını dile getiren Koca, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Virüs virülansını daha kaybetmedi, etkisi devam ediyor. Yaz olması sebebiyle herhangi bir virülans değişikliği olmadı. Bunu biz mart, nisan ayında da hatırlarsanız söylemiştik. 'Yazın bu virüsün etkisini kaybedeceğini düşünüyorsanız, düşünmeyin. Yazın sadece şu etkisi olabilir' demiştim. Kışın kapalı ortamlarda daha fazla bir arada bulunduğu için viral enfeksiyonlar kolay bulaşır. Yazın da açık havadan dolayı bu bulaşıcılık az olabilir ama virüs yazın da kışın da temas içinde olduğunuzda bulaşığını devam ettirir."

Yoğun bakımda Şanlıurfa ve Sivas'ta da bir takım sıkıntıların yaşandığını belirten Koca, şunları kaydetti:

"Diyarbakır'da kısmen oldu. Bu dönemde Sivas'a gelen 2 milyona yakın insan oldu. Yani biz sağlık kuruluşunu yani hastaneyi inşa ederken yatak sayısını planlarken nüfusa göre planlama yapıyoruz. 10000/27 şeklinde Türkiye ortalaması. Sivas bunun altında değil ama 2 milyon kişinin bir zaman diliminde oraya gelmiş olması hastanelerdeki doluluk oranını yükselten bir unsur olarak karşımıza çıkabiliyor. Urfa'da vaka sayısının arttığını biliyoruz. Bu nedenle de yoğun bakım sayılarımızı her geçen gün artırıyoruz."

Bakan Koca, şu an yoğun bakım sorunu olmadığının altını çizerek, "Yer yer yaşanmadı değil yaşandı. Ama şu an bir sorunumuzun olmadığını önümüzdeki en fazla 2 hafta içinde peyderpey devreye girmek üzere 121 yatağında Urfa'da devreye gireceğini söylemek istiyorum." diye konuştu.

Son 24 saatte 1303 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu

Türkiye'de son 24 saatte 1303 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 253 bin 108, can kaybı 6 bin 39 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 87 bin 223 test yapıldı, 1303 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 23 hasta vefat etti, 1002 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 233 bin 915'e çıktı.

Toplam test sayısı 5 milyon 969 bin 629, vaka sayısı 253 bin 108, vefat sayısı 6 bin 39 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 719, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,4 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Vaka sayımız, 1300'ün üzerine çıktı. Düne kıyasla, pozitif tanı sayımız 40 fazla. Artışın kontrol altına alınması, hep birlikte bize bağlı. Maske, mesafe ve temizlik konusunda ödünsüz olun. Bu tabloyu, ihmallerin ve tedbirlerin belirlediğini unutmayın."

Bakan Selçuk "Okulum Temiz Belgesi" takdim törenine katıldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okulum Temiz Belgesi" için binlerce okulun başvuru yaptığını belirterek, "Hepsinin kontrolleri yapıldıktan sonra hangi okulumuz gerçekten hazırdır buna bir bakacağız ve sonrasında da buna devam edeceğiz." dedi.

Ziya Selçuk, Gümüşoluk İlkokulunda, eğitim kurumlarında hijyen şartlarının geliştirilmesi ve enfeksiyon önleme tedbirleri kapsamında düzenlenen "Okulum Temiz Belgesi" takdim törenine katıldı.

Ankara Valisi Şahin, Kovid-19 tedbirlerini denetledi:

Ankara Valisi Vasip Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, Keçiören'de iş yerleri ve pazar alanlarında alınan tedbirleri denetledi. Esnaftan iş yerlerinde uyguladıkları Kovid-19 tedbirlerine ilişkin bilgi alan Şahin, temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu.