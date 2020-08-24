Son dakika haberleri! Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Son dakika haberleri! Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Son dakika habere göre Türkiye'de son 24 saatte 1443 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 259 bin 692, can kaybı 6 bin 139 oldu.

Son dakika haberleri! Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar, System.String[]

Türkiye'de son 24 saatte 1443 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 259 bin 692, can kaybı 6 bin 139 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 95 bin 943 test yapıldı, 1443 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 18 hasta vefat etti, 743 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 237 bin 908'e çıktı.

Toplam test sayısı 6 milyon 423 bin 409, vaka sayısı 259 bin 692, vefat sayısı 6 bin 139 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 796, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,4 oldu.

"Hasta sayımızı düşürecek olan tedbirlerdir"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün yapılan yaklaşık 96 bin test sonucu 1443 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız 800 civarında. Sağlık çalışanlarımız var gücüyle hastalarımızı iyileştirmeye çalışıyor. Hasta sayımızı düşürecek olan tedbirlerdir. Sonunda yenilen virüs olacak."

"Toplu etkinlikler, virüsün yayılma alanları haline dönüştü"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Erdoğan, açıklamalarda bulundu:

"Düğün, cenaze, taziye ve tatil gibi toplu etkinlikler, virüsün yayılma alanları haline dönüştü. Hele hele plajlar, buralar ayrı bir felaket. Buralarda yayılma alanı çok çok fazla. Can kaybında küçük de olsa bir artış yaşanıyor. Bundan dolayı üzüntülüyüz. Milletimizden bir kez daha, 'TMM' diye ifade ettiğimiz, temizlik, maske ve mesafe kurallarına sıkı şekilde riayet etmesini istiyoruz. Bunlar rastgele ifade edilen, laf olsun diye tekrarlanan kurallar değildir. Her bir kuralın gerisinde çok büyük tecrübe, emek, bedel ve acı vardır."

"Ülkemizin normalleşme adımlarını daha ileriye taşımak için bu mücadeleyi başarıya ulaştırmak mecburiyetindeyiz. Hasta, yoğun bakım ve vefat sayılarını belirli bir çizginin altına düşürmeden hiçbirimiz rahata, huzura ve güvene kavuşamayız. Türkiye'nin, üretimde, istihdamda, ihracatta hedeflerine ulaşabilmesinin yolu da salgının seyrinin düşüşünden geçiyor. Libya'dan Suriye'ye, Doğu Akdeniz'den Karadeniz'e kadar geniş bir alanda tarihi mücadele yürüten bir ülke olarak gücümüze, dikkatimize, enerjimize sahada ihtiyacımız var. Bu büyük potansiyeli salgına kurban vermeyelim. Denizi geçtiğimiz bir yerde derede boğulmamak için hep birlikte çok daha dikkatli, dirayetli, kararlı hareket edelim."

"Milletimden bir kez daha rica ediyorum, Türkiye şu illeti yenene kadar lütfen kurallara uyalım, uymayanları ikaz edelim." ifadesini kullanan Erdoğan, "Lütfen, şu sigaralarınızı artık çöpe atın. Biliniz ki en büyük tehdit unsurlarından biri de o sigaradır. Kendi kendinize adeta ölüm fermanını imzalıyorsunuz, o sigaranın dumanıyla. Bunu da bir kenara koymanız lazım. Her türlü toplu etkinliğe bu sürede ara verelim. Düğünlerimizi az sayıda katılımla ve kısa sürede yapmanın bize hiçbir maliyeti olmaz." şeklinde konuştu.

Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Aşı Çalıştayı, Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, Konsey Genel Sekreteri Bağdat Amreyev, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuli, üye ülkelerin temsilcileri ve bilim insanlarının katılımıyla İzmir'de başladı.

Bursa İl Sağlık Müdürü Halim Ömer Kaşıkcı, geçen haftalarda 3 ayrı düğüne katılan davetlilerden 42 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, 150 temaslının takibe alındığını bildirdi.

Şanlıurfa'da, Kovid-19 tedbirlerine uymayan işletme sahipleri ile vatandaşlara 83 bin 600 lira ceza uygulandı.

Düzce'de ev karantinasına uymadıkları gerekçesiyle 57 kişiye 179 bin 550 lira para cezası kesildi.

Gaziantep'te tedbirler kapsamında dün 2 bin 279 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem yapıldı.

Şanlıurfa'da, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarına girişler Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasıyla yapılırken, kente giriş ve çıkışlarda da bu uygulamanın kullanılacağı bildirildi.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde bir mahalle tedbirler kapsamında karantinaya alındı.

Ardahan Belediyesindeki bazı çalışanların Kovid-19 testinin pozitif çıkması dolayısıyla belediyeye girişlere kısıtlama getirildi.

Şanlıurfa Valiliği, salgınla mücadele kapsamında valilik isminin kullanılarak yapılmak istenen dolandırıcılık faaliyetlerine karşı vatandaşları uyardı.

Afyonkarahisar Valiliği, ek tedbirler kapsamında sokakta yapılan toplu yemek organizasyonlarının yasaklanmasına karar verildiğini bildirdi.

Kırıkkale'de tedbirler kapsamında sokakta yapılan düğün, kına, nişan, nikah, sünnet ve mevlit gibi toplu organizasyonlarda yiyecek ve içecek ikramları yasaklandı.

Kovid-19 testi pozitif çıkmasına karşın İzmir'den otobüse binerek Erzurum'a gitmek isteyen kişi, Manisa'da yakalandı.

Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 22:21

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Son Dakika

Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi Uzmanları ikiye bölen tartışma: Korona vakaları artarken, virüsün ölümcüllüğü azalıyor mu? Giresun'daki sel felaketiyle ilgili yeni görüntü ortaya çıktı Adana Kozan'daki yangın tam 36 saattir söndürülemiyor! Tahribat çok büyük Slovan Bratislava ile Priştine, koronavirüs nedeniyle Avrupa arenasına veda etti Nihat Hatipoğlu koronavirüse mi yakalandı? Asistanı iddialara açıklık getirdi 18 yaşındaki gencin ölümünde cinayet şüphesi üzerinde duruluyor Songül Karlı, derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle beğeni topladı Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı Galatasaray'ın görüştüğü Ivan Rakitic, Sevilla'ya geri dönmek istiyor Husumetlilerinin pusu kurduğu çiğ köfteci, pompalı tüfekle vurularak öldürüldü Eşini aldatan ünlü boksör Andy Ruiz Jr. canlı yayında başka bir kadınla öpüştü Son Dakika: Karadeniz'de doğal gaz tespit edilmesinin ardından Erdoğan'dan yeni keşif sinyali: Müjdelerin devamı gelecek Müşterilerin gözü önünde cinayet işleyen zanlının ifadesi "pes" dedirtti: Yanlış kişiyi öldürdüm YouTuber Enes Batur, yeni evine helikopter pisti yaptırdı
Son Dakika: Trafikte tartıştığı sürücüyü bıçakla yaralayan şehir magandası tutuklandı Son Dakika: Trafikte tartıştığı sürücüyü bıçakla yaralayan şehir magandası tutuklandı         
16:46
Endonezya'da hastanede ölen çocuk, cenaze işlemi sırasında yeniden canlandı Endonezya'da hastanede ölen çocuk, cenaze işlemi sırasında yeniden canlandı         
16:14
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü         
16:08
Fatih Portakal, İmamoğlu'nun kuracağı kanala mı geçiyor? Veda mesajındaki detay iddiaları güçlendiriyor Fatih Portakal, İmamoğlu'nun kuracağı kanala mı geçiyor? Veda mesajındaki detay iddiaları güçlendiriyor         
15:39
"Gülümse her şey güzel olacak" diyen Nisa Bölükbaşı'na adı aşk dedikodusuna karıştığı Barış Murat Yağcı'dan cevap         
15:38
Ünlü gitarist Soner Egesel, otelde intihar etti Ünlü gitarist Soner Egesel, otelde intihar etti         
15:26
Fatih Portakal'ın istifasından sonra yerine kim geçecek? FOX, Selçuk Tepeli ile masaya oturdu Fatih Portakal'ın istifasından sonra yerine kim geçecek? FOX, Selçuk Tepeli ile masaya oturdu         
15:04
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, kamera karşısında gözyaşlarına hakim olmadı 10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, kamera karşısında gözyaşlarına hakim olmadı         
13:58
Kargo şirketi, Rana Batı'yı adres bilgisini paylaşmakla tehdit eden çalışanını işten attı Kargo şirketi, Rana Batı'yı adres bilgisini paylaşmakla tehdit eden çalışanını işten attı         
13:56
Düğünde 'pes' dedirten görüntü kamerada! Mayo giydirdikleri damadı kamyonet kasasında yıkadılar Düğünde 'pes' dedirten görüntü kamerada! Mayo giydirdikleri damadı kamyonet kasasında yıkadılar         
13:32
Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı         
13:00
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim         
12:30
Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü         
12:19
Kahvaltıda kokoreç pide yiyen Aleyna Tilki, takipçilerinin iştahını kaçırdı Kahvaltıda kokoreç pide yiyen Aleyna Tilki, takipçilerinin iştahını kaçırdı         
11:35
Çakıcı, Antalya'da MHP'lilerle bir araya geldi: Benim babam da dedem de şehit Çakıcı, Antalya'da MHP'lilerle bir araya geldi: Benim babam da dedem de şehit         
11:30
Fasulye üreticisinin yüzü fiyatların yükselmesi ile gülmeye başladı Fasulye üreticisinin yüzü fiyatların yükselmesi ile gülmeye başladı         
11:24
Köylüler, betonla kapatılan petrol kuyusunun yeniden açılmasını istiyor Köylüler, betonla kapatılan petrol kuyusunun yeniden açılmasını istiyor         
10:52
Gaziantep'te alıcılara kızan üretici tonlarca biberi tarlada bıraktı Gaziantep'te alıcılara kızan üretici tonlarca biberi tarlada bıraktı         
10:40
Aşk, para, sağlık! Aysun Koç'tan 24-30 Ağustos haftalık burç yorumları Aşk, para, sağlık! Aysun Koç'tan 24-30 Ağustos haftalık burç yorumları         
10:40
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim 48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim         
10:19
Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor         
10:16
Dehşet saçan korona hastası, Dehşet saçan korona hastası, "Yeterince ilgilenmedin" diyerek doktoru darp etti         
10:12
Adana'da cep telefonunu gasp ettikleri çocuğu sulama kanalına attılar Adana'da cep telefonunu gasp ettikleri çocuğu sulama kanalına attılar         
09:53
Son Dakika: Galatasaray'ın Eyüpspor ile oynayacağı hazırlık maçı iptal edildi Son Dakika: Galatasaray'ın Eyüpspor ile oynayacağı hazırlık maçı iptal edildi         
09:48
Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum         
09:45
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal düğün kararı Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal düğün kararı         
09:35
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor         
09:15
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi         
09:14
Otomobil bariyere ok gibi saplandı, kız kardeşleri ölüm ayırdı Otomobil bariyere ok gibi saplandı, kız kardeşleri ölüm ayırdı         
08:02
Rize'de Ovit Dağı'na ağustos ayında kar yağdı Rize'de Ovit Dağı'na ağustos ayında kar yağdı         
07:58
Yeni Zelanda'daki cami saldırılarının duruşması başladı Yeni Zelanda'daki cami saldırılarının duruşması başladı         
05:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2020 05:01:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei