Son dakika haberleri | Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Son dakika haberleri | Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Bir son dakika haberine göre Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 74 kişi yaşamını yitirdi.

Son dakika haberleri | Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar, System.String[]

Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 74 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 113 bin 317 Kovid-19 testi yapıldı, 1721 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 74 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1241 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 271 bin 964'e çıktı.

Toplam test sayısı 9 milyon 721 bin 687, vaka sayısı 309 bin 790, vefat sayısı 7 bin 785 olarak kayıtlara geçti. Aktif hasta sayısı 30 bin 41, ağır hasta sayısı 1573, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 6,6 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ağır hasta sayısının 1573'e ulaştığına işaret ederek, "Hastalarda zatürre oranı (yüzde 6,6) düşmeye devam ediyor. Bugün tespit edilmiş yeni hasta sayımız 1721. Sağlıkçılarımız son derece özverili. Tedbirlere uyarak sağlık çalışanlarımızın yanında olalım." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığından "Temaslıların Doğru Bilgilendirilmesi" konulu genelge

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 81 il valiliklerine "Temaslıların Doğru Bilgilendirilmesi" konulu genelge gönderildi.

Genelgede, gelinen aşamada Kovid-19 tanısı konulan hastaların temaslılarına ilişkin bazı durumlarda eksik bilgi (ekonomik kaygılarla özel sektörde çalışan temaslı kişiler hakkında doğru bilgi verilmemesi gibi) verdikleri, bazı durumlarda ise gerçekte temaslı olmayan kişilerin (temasta olunmadığı halde farklı sebeplerle kamu personelinin temaslı olarak bildirilmesi gibi) temaslı kişiler olarak bildirdikleri tespit edildiği belirtildi.

Genelgede şu önlemlerin alınması istendi:

"Koronavirüs tanılı hastalar tarafından temaslı kişiler hakkında yapılan eksik veya yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanlara/bildirimlere ilişkin olarak İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca karar alınarak bu tür eylemler içerisinde bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 206'ncı maddesi 'bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılacağı' hükmü kapsamında gerekli işlem tesis edilecek.

Vali/kaymakamlarca uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek, gerçeğe aykırı, eksik, yanıltıcı beyanların tespit edilmesi durumunda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilecek. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 206'ncı maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacak."

MEB salgın döneminde velilere yönelik eğitimlere başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, salgın döneminde uzaktan eğitim yolculuğunda öğrenciye bilen, yönlendiren ve tamamlayıcı bir unsur olarak yardım eden ve yanında olan velilerin beklentileri ve isteklerini dikkate alarak yeni bir uygulamayı hayata geçirecek.

Bu kapsamda, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce velileri desteklemek, karşılaşabilecekleri olası sorunlarla mücadele güçlerini artırabilmek için sağlık, iletişim, zaman yönetimi ve rehberlik konularında 15 ayrı kurs programı düzenlendi. Halk eğitim merkezlerinde açılacak "Pandemi Döneminde Veli Eğitimi"ne yönelik kurslara, veliler başvuru yaparak devam edebilecek.

TSK'da "düğün ve nikah" uyarısı

Türk Silahlı Kuvvetleri, alınan tedbirler sayesinde dünyada en az Kovid-19 vakasının görüldüğü ordular arasında yer almayı sürdürüyor. Vaka sayılarının personel mevcuduna oranına bakıldığında en az pozitif hastanın olduğu TSK bu başarısıyla ABD, Rusya, Fransa, İtalya ve İngiltere gibi önemli orduları geride bıraktı.

Alınan tedbirlerle operasyon bölgelerini virüs tehdidinden uzak tutmayı başaran Milli Savunma Bakanlığı, bu süreçte Türk Silahlı Kuvvetlerinin görevlerini, harekat ve faaliyetlerini en az etki edecek şekilde tedbirleri de hayata geçiriyor.

Yurt içi ve sınır ötesindeki birliklerdeki mücadelede "proaktif yaklaşım" esas alınırken gelişmelere göre alınan her yeni önlemle koronavirüsün kışlalardan uzak tutulmasına gayret gösteriliyor.

Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulan Kovid-19 ile Mücadele Merkezi (KOMMER) tarafından ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla yapılan görüşmeler sonucunda alınan tavsiye kararı sonrasında, Türk Silahlı Kuvvetleri personeline koronavirüsün yayılma riskinin yüksek olduğu düğün, nikahlara katılmamaları konusunda uyarı yapıldı.

Koronavirüs, uzak filmi, Türkiye, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 23:43 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

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