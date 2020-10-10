Son dakika haberleri | Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Son dakika haberleri | Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

10.10.2020 23:31
Son dakika haberleri | Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar, System.String[]

Son dakika haberler: Türkiye'de son 24 saatte 1649 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 56 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 1649 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 56 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 113 bin 102 Kovid-19 testi yapıldı, 1649 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 56 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1391 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 293 bin 145'e çıktı.

Toplam test sayısı 11 milyon 506 bin 414'e ulaştı. Toplam hasta sayısı 334 bin 31, vefat sayısı 8 bin 778, ağır hasta sayısı 1414, aktif hasta sayısı 32 bin 108 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ağır hasta sayımızdaki düşüş durağanlaşıyor. Ağır hasta sayısını kontrol altında tutmak zorundayız. Bugün 1649 yeni hasta tespit edildi. Sağlık çalışanlarımızın işlerini kolaylaştırmak için tedbirlere uymalıyız. Birlikte başaracağız, güvenin." ifadesini kullandı.

Tedbirlere uymayanlara ceza kesildi

İstanbul Sultanbeyli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1055, Gaziantep'te 1030, Kırklareli'nde 13 kişiye ceza uygulandı.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina ihlali yapan M.Ö. yakalandı. Hakkında adli işlem başlatılan M.Ö'ye 3 bin 150 lira ceza kesildi.

Bursa'da, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan denetimlerde bir eğlence mekanında sosyal mesafe kuralına uymayan 76 kişiye ceza uygulandı.

Eskişehir'de, Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetimlerde kumar oynadığı belirlenen 33 kişiye para cezası kesildi.

TFF, locaları yüzde 50 kapasiteyle taraftara açtı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Süper Lig ve Türkiye Kupası müsabakalarında locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınacağını açıkladı.

TFF Yönetim Kurulunun, ilgili kurum ve kurullarla görüşerek yaptığı değerlendirme sonucunda, TFF Sağlık Kurulunun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla kararın alındığı bildirildi.

Süper Lig, TFF 1. Lig, Misli.com 2. ve Misli.com 3. Lig ile Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarını kapsayan uygulamanın 17 Ekim 2020'den itibaren başlayacağı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığından erişkin hasta tedavi rehberine güncelleme

Sağlık Bakanlığınca güncellenen "Kovid-19 Erişkin Hasta Tedavi Rehberi"nde, son dönemde yapılan bazı çalışmalarda gebelerde Kovid-19'un daha ağır seyredebileceğinin görüldüğü belirtilerek, "hidroksiklorokin" ve "lopinavir/ritonavir"in gebelerde kullanımının güvenli olduğu, "Favipiravir"in ise gebelerde ve emzirenlerde kullanılmaması gerektiği belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Fahrettin Koca, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

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