Son dakika haberleri! Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Son dakika haberleri! Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

18.11.2020 23:57
Son dakika haberleri! Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar, System.String[]

Son dakika haberi: Türkiye'de son 24 saatte 158 bin 811 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 4 bin 215 kişiye hastalık tanısı konuldu, 116 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 158 bin 811 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 4 bin 215 kişiye hastalık tanısı konuldu, 116 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 158 bin 811 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 215 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 116 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 592 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 361 bin 655'e yükseldi.

Toplam test sayısı 16 milyon 623 bin 489'ya ulaştı. Hasta sayısı 425 bin 628, vefat sayısı 11 bin 820, ağır hasta sayısı 3 bin 742, aktif hasta sayısı 52 bin 153 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 54,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 37,6, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,6 olarak kayıtlara geçti.?

"Tedbirlere birlikte uyarak mücadeleye güç verin"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 4 bin 215 hasta var. Ağır hasta sayısındaki artış devam ediyor. Virüsün yayılımı bizi zorunlu tedbirler almaya mecbur bırakıyor. Hastalığın yayılımını durdurmak için birlikte hareket etmeliyiz. Tedbirlere birlikte uyarak mücadeleye güç verin."

İçişleri Bakanlığından Kovid-19 tedbirlerine ilişkin yeni genelge

İçişleri Bakanlığınca Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni Kovid-19 tedbirlerinin uygulanması için valiliklere genelge gönderildi.

Genelgeye göre, yeni tedbirler, 20 Kasım Cuma günü saat 20.00'den itibaren geçerli olacak.

Bu kapsamda alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece 10.00-20.00 saatleri arasında hizmet sunacak.

Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme ­içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel­-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.

Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.

İl ve ilçe umumi hıfzıssıhha kurullarınca tek tek belirlenmek ve yerleşim sahasında bulunmamak kaydıyla şehirler arası kara yolları kenarında bulunan ve şehirler arası toplu ulaşım veya lojistik amaçlı araçlara hizmet veren dinleme tesislerinde yer alan yeme ­içme yerleri kısıtlamalardan istisna tutulacak.

Sinema salonları 31 Aralık 2020 tarihine kadar, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri ise yeni bir karar alınıncaya kadar durdurulacak.

Ayrıca daha önce faaliyetleri durdurulan nargile salonları ile ilgili uygulama devam edecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması

Tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında, belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

İş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma, SGK kaydı gibi belgeleri ibraz eden çalışanlar ise bu uygulamadan istisna tutulacak. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları saat 10.00-20.00 dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaf tutulacak. Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar, 22 Kasım Pazar günü saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Bu tarihlerden sonraki hafta sonlarında da uygulama, yeni bir karar alınıncaya kadar, belirtildiği şekilde devam edecek.

Bakan Selçuk, uzaktan eğitimin detaylarını açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan karar gereği uzaktan eğitimin nasıl uygulanacağıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Dünyada ve Türkiye'de salgının seyrinde yaşanan yükselişten eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime devam eden öğrenci, öğretmen ve çalışanların etkilenmemesini amaçladıklarını vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nda alınan karar gereği 20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edeceğiz. Bakanlığımıza bağlı tüm okul öncesi kurumlar, kreşler, ilkokul, ortaokul ve liseler, özel eğitim okulları ve sınıfları, meslek liselerindeki uygulamalı dersler ile özel öğretim kursları da bu kapsamda olacaklar. Destekleme ve yetiştirme kursları ve takviye kurslarında da bu süreçte yüz yüze eğitim yapılmayacaktır."

Selçuk, "31 Aralık 2020'ye kadar yüz yüze veya uzaktan hiçbir sınav yapılmayacak, sınavlarla ilgili planlamalar salgın sürecinin seyrine göre ayrıca gerçekleştirilecek, okul yönetimlerimiz ve öğretmenlerimiz aracılığıyla öğrencilerimize duyurulacaktır. Öğrencilerimiz, yüz yüze ve uzaktan eğitimle yapılan eğitim öğretim müfredatından sorumlu olacaklardır." ifadelerini kullandı.

Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, özel sektör kuruluşları ve sivil inisiyatifler aracılığıyla gönderilen 60 bin tablet bilgisayarı, resmi veriler ışığında hazırlanan dağıtım stratejisine göre öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırdıklarını anımsatan Selçuk, şu bilgileri paylaştı:

"Dağıtımlarımız, destek kampanyaları ve tedarik süreçleriyle eş zamanlı olarak devam etmektedir. 30 bin tableti daha 10 gün içinde öğrencilerimize ulaştırmış olacağız. Dağıtımını gerçekleştireceğimiz 500 bin tablet bilgisayarın tedarik süreci tamamlanmakta olup yıl sonuna kadar öğrencilerimize teslim etmiş olacağız. Paydaşlarımızın da desteğiyle mümkün olan en kısa sürede ihtiyacı olan öğrencilerimizin tamamına ulaşmayı hedefliyoruz."

Hatay'da kamu çalışanlarına ilave Kovid-19 tedbirleri getirildi

Hatay'da Kovid-19 önlemleri kapsamında kamu çalışanlarına ilave tedbirler getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, mülki idare amirleri, il müdürleri, sağlık, güvenlik, AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü emrinde görevli personel hariç, valilik birimlerinde çalışan personelin durumu değerlendirilerek, birim amirlerince dönüşümlü ve uzaktan çalışma yöntemleri uygulanacağı bildirildi.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesindeki iki mahallede, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirleri kapsamında Demirköy ilçesinde bir köy karantinaya alındı.

Koronavirüs, 20 Kasım, Türkiye, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika


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