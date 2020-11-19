Son dakika haberleri! Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Son dakika haberleri! Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

19.11.2020 23:27
Son dakika haberleri! Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar, System.String[]

Son dakika haberi... Türkiye'de son 24 saatte 157 bin 756 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 542 kişiye hastalık tanısı konuldu, 123 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 157 bin 756 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 542 kişiye hastalık tanısı konuldu, 123 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 157 bin 756 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 542 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 123 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 918 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 364 bin 573'e yükseldi.

Toplam test sayısı 16 milyon 781 bin 245'e ulaştı. Hasta sayısı 430 bin 170, vefat sayısı 11 bin 943, ağır hasta sayısı 3 bin 850, aktif hasta sayısı 53 bin 654 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 54,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 37,6, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,6 olarak kayıtlara geçti.?

"Mücadeleye katılın"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 4 bin 542 hastamız var. Ağır hasta sayımız 3 bin 850'ye ulaştı. Tedbirleri kendimiz alırsak, zorunlu kısıtlamalara mecbur kalmayız. Salgının seyrini lehimize çeviremezsek hayatımızın her alanında zorunlu tedbirler olabilir. Mücadeleye katılın."

Yeni "Kovid-19 tedbirleri" yarından itibaren uygulanacak

İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak tedbirler, yarın saat 20.00'de devreye girecek.

Bu doğrultuda, 21 Kasım Cumartesi gününden itibaren 65 yaş ve üzeri kişiler 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı bireyler 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Yeni bir karara kadar hafta sonları 10.00-20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlanacak, üretim, imalat ve tedarik zincirleri bundan muaf olacak.

Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri yarın 20.00'de kapanacak, Cumartesi'den itibaren 10.00-20.00 saatleri arasında hizmet sunabilecek. Restoran, lokanta ve online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefon ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilecek.

Koronavirüs, Cumartesi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika


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