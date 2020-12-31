Son dakika haberleri | Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Son dakika haberleri | Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

31.12.2020 23:53
Son dakika haberleri | Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar, System.String[]

Son dakika haberi... Türkiye'de son 24 saatte 178 bin 217 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 380 kişinin testi pozitif çıktı, 239 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 178 bin 217 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 380 kişinin testi pozitif çıktı, 239 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 178 bin 217 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 380 kişinin testi pozitif çıktı, 239 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte 22 bin 21 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 100 bin 650'ye yükseldi. Test sayısı 24 milyon 504 bin 567'ye ulaştı, vaka sayısı 2 milyon 208 bin 652, vefat sayısı 20 bin 881, ağır hasta sayısı 3 bin 918 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 36,2, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

"Ağır hasta sayımız 4 binin altına indi"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bugün tespit edilen 2 bin 219 yeni hastamız var. Kayıplarımızın sayısındaki düşüşün kalıcı ve sürekli olmasını bekliyoruz. Ağır hasta sayımız 4 binin altına indi. Planlı ve tedbirli hareket ederek, kısıtlamalara tam uyarak başarılı olacağız."

Kovid-19 aşısının incelemesi 14 gün sürecek

SinoVac firması tarafından üretilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk partisi dün Çin'den Türkiye'ye getirildi. Aşıların Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu laboratuvarlarındaki incelemesi 14 gün sürecek. Olumlu sonuç alınması halinde aşının uygulanmasına başlanacak.

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle 31 Aralık'a kadar faaliyetlerine ara verilen sinema salonları için bu süre 1 Mart 2021'e uzatıldı.

Sağlık Bakanlığınca temin edilen grip aşılarının eczanelerden vatandaşlara ücretsiz verileceği, bunun için vatandaşların daha önce olduğu gibi e-Nabız'dan durumlarını kontrol ederek reçeteleriyle eczanelere başvurmalarının gerektiği belirtildi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, kentte Kovid-19 vaka sayısının kasım ayına göre yüzde 85 civarında azaldığını bildirdi.

Muğla ve turistik ilçelerinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında cadde, bulvar ve meydanlara tüm girişlerin sınırlandırılmasına karar verildi.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde bir köyde Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, vatandaşların desteğiyle yoğun bakım doluluk oranının yüzde 44'e düştüğünü bildirdi.

Kastamonu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 110 kişiye 146 bin 928 lira para cezası uygulandı.

Adıyaman'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında son iki günde 72 ev karantinaya alındı.

Aksaray'da Kovid-19 tedbirlerine uymayarak mandırada okey oynayan 9 kişiye 63 bin lira ceza verildi.

Gaziantep ve Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 416 kişiye para cezası uygulandı.

Elazığ'da Kovid-19 tedavisi tamamlanan 5 jandarma personeli, "immün plazma" tedavisi için kan bağışında bulundu.

Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezinde (UNAM) Türk araştırmacılar tarafından Kovid-19 teşhisini 10 saniyede yüzde 99 güvenilirlikle ve burundan sürüntü almadan yapabilen nanoteknoloji temelli tanı sistemi geliştirildi.

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 303 kişiye para cezası kesildi.

Münir Karaloğlu, Para Cezası, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika


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