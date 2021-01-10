Son dakika haberleri... Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Son dakika haberleri... Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

10.01.2021 23:53
Son dakika haberleri... Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar, System.String[]

Son dakika haberleri... Türkiye'de son 24 saatte 162 bin 786 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 9 bin 138 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 162 bin 786 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 9 bin 138 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 162 bin 786 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 138 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte 8 bin 103 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 198 bin 150'ye yükseldi. Test sayısı 26 milyon 196 bin 481'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 326 bin 256, vefat sayısı 22 bin 807, ağır hasta sayısı 2 bin 811 oldu.

"Netice aldığımız kısıtlama ve tedbirlere uymaya devam edelim"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün tespit edilen 1017 yeni hasta var. Vaka sayısı azaldıkça filyasyon ihtiyacı da test talebi de kademeli olarak azalıyor. Ağır hasta sayısındaki düşüş kayıplarımızın da sayısını azaltacak. Netice aldığımız kısıtlama ve tedbirlere uymaya devam edelim."

Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapıldı

Başkentte sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında cadde, sokak ve kontrol noktalarında yeni tip koronavirüs tedbirlerine ilişkin denetim yapıldı.

Ülke genelinde cuma günü saat 21.00'de başlayan, yarın 05.00'e kadar devam edecek sokağa çıkma kısıtlamasında Ankara'da cadde, meydan, sokaklarla tarihi alanlar genel itibarıyla sessizliğe büründü.

Güvenlik güçleri, kısıtlama kapsamında ana caddeler başta olmak üzere, tüm noktalarda denetim yaptı, vatandaşların kimliklerini ve sürücülerin izin belgelerini kontrol etti.

İstanbul sokaklarında kısıtlama sessizliği hakim

Yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İstanbul sessizliğe büründü.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda yarın saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İstanbul sokaklarında sessizlik hakim.

Sadece dışarı çıkmalarına izin verilenlerin hareketliliğinin gözlendiği İstanbul'da, İBB CepTrafik uygulamasına göre kentteki trafik yoğunluğu, saat 13.00 itibarıyla yüzde 13 olarak kayda geçti.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilde, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde, sokak meydanlarda sessizlik hakim oldu.

İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında ülke genelinde Kovid-19 salgınıyla mücadele amacıyla 11 Ocak Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasında Erzurum, Erzincan, Kars, Tunceli, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da cadde, meydan, sokaklar boş kaldı.

Söz konusu illerde güvenlik güçleri, kısıtlama kapsamında ana caddeler başta olmak üzere, kente giriş ve çıkışların da bulunduğu tüm noktalarda denetimlerini sürdürdü.

Koronavirüs, İstanbul, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ankara'daki depremin ardından uzmanlardan peş peşe önemli açıklamalar İbo Show'da Cem Yılmaz ve Zafer Algöz, Yıldız Tilbe'nin şarkısını yorumladı! İbrahim Tatlıses'in sözleri olay oldu Kanlı Kongre baskınının ardından Trump'a anket şoku: Devir teslim töreni öncesinde görevden alınsın Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı Telegram, Afrikalı cenaze dansçılarıyla WhatsApp'ı ti'ye aldı Doğu Karadeniz'de 4 ilde 23 farklı noktada yangın çıktı! Ekiplerin müdahalesi aralıksız sürüyor Uçuş sırasında taşkınlık yapan Trump destekçilerine pilottan ıssız bir yere bırakma tehdidi Çin'de koronavirüsün çıkış noktası olduğundan şüphelenilen laboratuvarda çok sayıda veri silinmiş
İşkenceci eşini öldürmekten tutuklanan Melek İpek'ten dikkat çeken sözler: En azından burada dayak yok! İşkenceci eşini öldürmekten tutuklanan Melek İpek'ten dikkat çeken sözler: En azından burada dayak yok!         
00:19
Husumetli iki kişinin kavgası ölümle bitti Husumetli iki kişinin kavgası ölümle bitti         
23:50
Son Dakika: Ankara'da 4.5 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi Son Dakika: Ankara'da 4.5 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi         
22:57
Tatile gidemeyen Nihal Candan, küvette bikinili pozlar verdi Tatile gidemeyen Nihal Candan, küvette bikinili pozlar verdi         
22:16
Ahmet Hakan FETÖ'cü Enes Kanter'le dalga geçti: Maklubeci tosun marulcu olmuş Ahmet Hakan FETÖ'cü Enes Kanter'le dalga geçti: Maklubeci tosun marulcu olmuş         
21:47
Acun Ilıcalı'nın hissedarı olduğu Fortuna Sittard, 5 haftalık yenilmezlik serisi yakaladı Acun Ilıcalı'nın hissedarı olduğu Fortuna Sittard, 5 haftalık yenilmezlik serisi yakaladı         
21:26
"Zorunlu güncelleme" kararı sonrası WhatsApp'ın kullanıcı sayısı yüzde 15 azaldı         
20:25
Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Galatasaray ve Oğulcan Çağlayan'a ceza verdi Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Galatasaray ve Oğulcan Çağlayan'a ceza verdi         
19:49
Mastürbasyon itirafından sonra babası tarafından uyarıldığı iddia edilen İrem Derici, haberleri yine kendi tarzıyla yalanladı Mastürbasyon itirafından sonra babası tarafından uyarıldığı iddia edilen İrem Derici, haberleri yine kendi tarzıyla yalanladı         
18:47
12 yaşındaki kız çocuğu, parkta oynarken toplu cinsel istismara uğradı 12 yaşındaki kız çocuğu, parkta oynarken toplu cinsel istismara uğradı         
18:10
Son Dakika: Gaziantep FK, teknik direktör Marius Sumudica ile yollarını ayırdı Son Dakika: Gaziantep FK, teknik direktör Marius Sumudica ile yollarını ayırdı         
18:09
Cumhurbaşkanlığı iletişim grupları, WhatsApp'ın tepki çeken sözleşme kararı sonrası BiP'e geçecek Cumhurbaşkanlığı iletişim grupları, WhatsApp'ın tepki çeken sözleşme kararı sonrası BiP'e geçecek         
17:44
Bu 5 ilde arsası olanlar yaşadı! Fiyatlar son 1 yılda yüzde 47 oranında arttı Bu 5 ilde arsası olanlar yaşadı! Fiyatlar son 1 yılda yüzde 47 oranında arttı         
17:10
Son Dakika! Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun gözaltına alındı Son Dakika! Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun gözaltına alındı         
15:01
Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun canlı yayında kız arkadaşının elinden uyuşturucu içti Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun canlı yayında kız arkadaşının elinden uyuşturucu içti         
14:02
WhatsApp sunduğu güvenlik sözleşmesi nedeniyle kan kaybediyor! İşte alternatif 9 mesajlaşma uygulaması WhatsApp sunduğu güvenlik sözleşmesi nedeniyle kan kaybediyor! İşte alternatif 9 mesajlaşma uygulaması         
13:32
Meteoroloji uyardı: Çarşamba gününden itibaren Ankara başta olmak üzere iç kesimlerde kar yağışı görülecek Meteoroloji uyardı: Çarşamba gününden itibaren Ankara başta olmak üzere iç kesimlerde kar yağışı görülecek         
10:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2021 00:37:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei