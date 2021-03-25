Son dakika haberleri... Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Son dakika haberleri... Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

25.03.2021 23:23
Son dakika haberleri... Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 753 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 731 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 753 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 731 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 222 bin 753 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 731 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 1.210 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 19 bin 186 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 900 bin 829'a yükseldi.

Test sayısı 37 milyon 212 bin 928'e ulaştı. Vaka sayısı 3 milyon 120 bin 13, vefat sayısı 30 bin 619, ağır hasta sayısı 1.790 oldu.

"Mayıs sonuna kadar toplam 100 milyon dozun Türkiye'ye ulaşmasını bekliyoruz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı.

Türkiye'de şu ana kadar 14 milyon dozdan fazla aşı uygulandığını bildiren Bakan Koca, "(BioNTech aşısı) 1,4 milyon doz ulaştı. Bu, nisan ayı başında 4,5 milyon doza ulaşacak. Ek olarak 30 milyon dozluk opsiyonlu anlaşma yapıldı." ifadelerini kullandı.

Koca, yurt dışından getirerek kullanıma aldıkları aşının 18 milyon dozun üzerinde olduğunu bildirerek, "Bugün itibarıyla 10 milyon doza tekabül eden, dolumu Türkiye'de yapılacak aşı elimize ulaştı. Mayıs sonuna kadar toplam 100 milyon dozun Türkiye'ye ulaşmasını bekliyoruz." bilgisini paylaştı.

Yerli aşı çalışmaları

Sputnik aşısının tedariki için görüşmelere başlandığını ifade eden Koca, yerli aşı çalışmalarına ilişkin ise "Son gönüllünün ikinci doz aşısı 9 Nisan'da yapılacak, nisan ayı sonunda, son aşama olan Faz 3'e geçilecek. Ülkemiz bugün, virüs benzeri parçacık aşısının Faz 1 çalışmalarına başladı. Bu aşı türü tüm dünyadaki en inovatif aşı adaylarından biridir." dedi.

Türkiye genelinde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Karaköse, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Derbent, Kırklareli'nin Babaeski ilçesindeki Çiğdemli köyleri ile Adıyaman'da 59 ev koronavirüs vakaları nedeniyle karantinaya alındı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde de 11 binada karantina uygulandığı açıklandı.

Koronavirüs, Türkiye, Mayıs, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika


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