Son dakika haberleri | Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Son dakika haberleri | Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

07.04.2021 23:21
Son dakika haberleri | Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Türkiye'de son 24 saatte 302 bin 108 Kovid-19 testi yapıldı, 54 bin 740 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 302 bin 108 Kovid-19 testi yapıldı, 54 bin 740 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 302 bin 108 Kovid-19 testi yapıldı, 54 bin 740 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 203 oldu.

Son 24 saatte 35 bin 503 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 194 bin 978'e yükseldi.

Toplam test sayısı 40 milyon 385 bin 250'ye ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 633 bin 925, vefat sayısı 32 bin 943, ağır hasta sayısı 2 bin 604 oldu.

"157 ülke ve 12 uluslararası örgüte yardımlarda bulunduk"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bangladeş'in ev sahipliğinde düzenlenen D-8'in 10. Zirve Toplantısı kapsamında çevrim içi gerçekleştirilen D-8 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın açılış konuşmasını yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye olarak, başından beri Kovid-19'la mücadelede dayanışma ve iş birliğinin önemini vurguladık. 157 ülke ve 12 uluslararası örgüte yardımlarda bulunduk. IMF, Dünya Bankası ve G20'de en yoksul ülkeler için borç erteleme girişimlerini destekledik." dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç Kovid-19'a yakalandı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kovid-19'a yakalandığını açıkladı.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, kentte 2 Mart'ta başlayan kontrollü normalleşme döneminden bu yana Kovid-19 vaka sayısının 11,5 kat arttığını bildirdi.

Manisa'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıflarında, lise hazırlık ile 9, 10 ve 11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesine karar verildi.

"Çok yüksek riskli" kategorideki Kocaeli'de beyaz önlüklerini giyerek sokağa çıkan sağlık çalışanları, artan Kovid-19 vakalarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla yürüdü.

Ülke genelinde bazı köy ve mahallelerde karantina kararı alındı

Kovid-19 tedbirleri kapsamında, son dönemde artan vaka sayıları nedeniyle Kastamonu'nun merkeze bağlı Küçüksu köyü merkezi, Cide ilçesindeki Kuşkayası köyü merkezi ve Karaş köyünün Kuş Mahallesi 10 gün süreyle karantinaya alındı.

Ayrıca, Çorum'un merkeze bağlı Akyazı köyünde 10 gün süreyle, Gümüşhane'nin merkeze bağlı Aksu köyünde yeni bir değerlendirme yapılıncaya kadar karantina uygulanmasına karar verildi.

Samsun Bölge Adliye Mahkemesinde görevli Cumhuriyet Savcısı Ümit Demirci, Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Sinema ve tiyatro oyuncusu, aynı zamanda gazeteci Muharrem Erdemir, Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede, 57 yaşında hayatını kaybetti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Koronavirüs, Türkiye, D 8, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika


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