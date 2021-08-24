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Son dakika haberleri | Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Son dakika haberleri | Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

24.08.2021 23:22
Son dakika haberleri | Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan aşı sayısı saat 23.01 itibarıyla 90 milyon 334 bin 294'e yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan aşı sayısı saat 23.01 itibarıyla 90 milyon 334 bin 294'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 22 Ağustos saat 23.01 itibarıyla İstanbul'da 16 milyon 165 bin 409, Ankara'da 6 milyon 940 bin 740, İzmir'de ise 5 milyon 795 bin 261 doz aşı yapıldı. Böylece uygulanan toplam doz aşı miktarı 90 milyon 334 bin 294'e ulaştı.?

230 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 293 bin 37 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 191 kişinin testi pozitif çıktı, 230 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 15 bin 373 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 75,16, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 57,47 olarak kayda geçti.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Yalova ve Eskişehir oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Gümüşhane, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Bayburt ve Iğdır olarak sıralandı.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayıları azalmadıkça kayıplarımız azalmıyor. Bugün tedbir alıp harekete geçmezsek yarın daha ağır yükler taşıyabiliriz. Sevdiklerimiz için aşı olup tedbirlere uyalım." ifadesini kullandı.

Bakan Koca'dan anne babalara mesaj

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, Kovid-19 ile mücadele kapsamında yürütülen aşılama çalışmalarında gelinen noktayı, ayrıca okulların 6 Eylül'de tam zamanlı, yüz yüze eğitime başlamasına ilişkin anne babalara yönelik mesajını paylaştı.

Koca, "18 yaş ve üstü her dört kişiden üçü en az 1 doz aşısını yaptırdı. Yüzde 75'imizin, ilk dozu erteleyenlerden isteği belli: 'Ertelemeyin. Hepimiz nasıl bir bütünsek, aşıda da aynı beraberliği sağlamalıyız. Karşımızda salgın var.'" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca, "Annelere, babalara 6 Eylül mesajı" başlıklı paylaşımlarında ise şunları kaydetti:

"15,5 milyon kişi ilk doz Kovid-19 aşısını henüz yaptırmadı. Karar verseler, 10 günde ilk dozların hepsi tamamlanır. Aşının önemini çevrenize anlatarak bize yardımcı olun. Okullar 6 Eylül'de açılıyor. Hastalığa yakalananlar çocuklarını üzer."

Koca, Türkiye'nin uygulanan Kovid-19 aşı dozu miktarında dünyada 7'nci olduğunu açıkladı

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Koca, "Toplam doz sayısında dünyada 7. sıradayız. Nüfusu Türkiye ile aynı olan aşı üreticisi Almanya 6'ncı sırada. İlk sıradaki ülke, 1 milyar 400 milyon nüfuslu, yine aşı üreticisi Çin. Birçok Avrupa ülkesi ise bu ülke ile aynı hızı, aynı performansı gösteremedi. Hadi ama bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

COVIRAN Bereket, Türkiye, Ankara, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika


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