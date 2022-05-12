Son dakika haberleri | Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu'na bombalı saldırıBaşkonsolosluk binasında maddi hasar meydana geldi - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu'na bombalı saldırıBaşkonsolosluk binasında maddi hasar meydana geldi

12.05.2022 23:17

Son dakika haberi... - Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu'na bombalı saldırı Başkonsolosluk binasında maddi hasar meydana geldi Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Türkiye Başkonsolosluğu'na kimliği belirsiz kişi veya kişilerce el yapımı bomba ile saldırı düzenlendi.

- Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu'na bombalı saldırı

Başkonsolosluk binasında maddi hasar meydana geldi

PARİS - Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Türkiye Başkonsolosluğu'na kimliği belirsiz kişi veya kişilerce el yapımı bomba ile saldırı düzenlendi. Saldırıda başkonsolosluk binasında hasar meydana geldi.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Boulogne-Billancourt'a bulunan Türkiye Başkonsolosluğu'na dün gece yerel saatle 02.00 sularında kimliği belirsiz kişi veya kişilerce el yapımı bomba ile saldırı düzenlendiği bildirildi. Saldırıda başkonsolosluk binasının duvarında ve camlarında hasar meydana gelirken, olayda yaralanan olmadığı ifade edildi.

Paris polisi saldırıda kullanılan patlayıcının türünü tespit etmek ve failleri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatarak, bölgeyi güvenlik çemberi altına aldı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadığı aktarıldı.

Son dakika haberleri | Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu'na bombalı saldırıBaşkonsolosluk binasında maddi hasar meydana geldi
Son dakika haberleri | Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu'na bombalı saldırıBaşkonsolosluk binasında maddi hasar meydana geldi
Son dakika haberleri | Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu'na bombalı saldırıBaşkonsolosluk binasında maddi hasar meydana geldi
Son dakika haberleri | Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu'na bombalı saldırıBaşkonsolosluk binasında maddi hasar meydana geldi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu'na bombalı saldırıBaşkonsolosluk binasında maddi hasar meydana geldi - Son Dakika


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