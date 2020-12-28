Oryantring sporunun geliştirilmesi, yeni eğitim alanlarının oluşturulması ve güncel eğitimlerin verilip, yaygınlaştırılması amacıyla Türkiye Oryantiring Federasyonu ile Foça Jandarma Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı arasında iş birliği protokolü imzalandı.

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, imza törenine Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak ile İl Müdürü Murat Eskici'nin katıldığı bildirildi.

Protokol kapsamında, oryantiring branşında görev yapacak jandarma ve uzman personelin eğitim alması, bunlara lisans çıkartılarak yapılacak müsabakalara katılımlarının sağlanması, yeni harita alanlarının oluşturularak bu alanlarda eğitimlerin ve müsabakaların yapılmasının planlandığı belirtildi.