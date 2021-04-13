Son dakika haberleri: Türkiye, rüzgar yatırımlarında Avrupa'da ilk beşte - Son Dakika

Son dakika haberleri: Türkiye, rüzgar yatırımlarında Avrupa'da ilk beşte

13.04.2021 08:17
Son dakika haberleri: Türkiye, rüzgar yatırımlarında Avrupa'da ilk beşte, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Türkiye, 1 milyar avroyu aşan karasal rüzgar enerjisi yatırımlarıyla 2020'de Avrupa'da en fazla yatırım yapan ülkeler sıralamasında ilk beşte yer aldı.

Türkiye, 1 milyar avroyu aşan karasal rüzgar enerjisi yatırımlarıyla 2020'de Avrupa'da en fazla yatırım yapan ülkeler sıralamasında ilk beşte yer aldı.

WindEurope tarafından hazırlanan Rüzgar Enerjisi Finansman ve Yatırım Eğilimleri raporuna göre, geçen yıl Avrupa rüzgar enerjisi sektörüne 42,8 milyar avro yatırım yaptı.

Bu dönemde yatırımların 26,3 milyar avrosu deniz üstü (offshore) projeleri için kullanıldı ve toplam 7,1 gigavat offshore rüzgar enerjisi kapasitesinin kurulumu gerçekleşti.

Karasal rüzgar enerjisi sektörüne yapılan yatırım tutarı geçen yıl 16,5 milyar avroya ulaştı. Söz konusu yatırımla toplamda 12,5 gigavat kapasiteli karasal rüzgar santrali işletmeye alınmış oldu.

Rapora göre, Avrupa'da rüzgar enerjisi yatırımları hala cazip bir alan olmaya devam ediyor. Rüzgar yatırımlarının aynı ilgiyle devam edebilmesi için yeni yatırımlarda Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın dikkate alınması gerekiyor. Ayrıca düşük karbon ekonomisini amaçlayan enerji dönüşümü ilkelerinin benimsenmesi gerekiyor.

Yatırımda Birleşik Krallık lider

Karasal ve offshore projelerinin yer aldığı toplam yatırım sıralamasında, 13,5 milyar avro yatırım tutarıyla Birleşik Krallık geçen yılı lider olarak tamamladı. Hollanda 7,9 milyar avro yatırımla Birleşik Krallık'ın ardından ikinci sırada yer aldı.

Sıralamada, Almanya 2,2 milyar avro yatırımla üçüncü, Fransa ise 1,8 milyar yatırımla dördüncü oldu. Türkiye ise toplam yatırım sıralamasında 5'inci sırada yer aldı.

Birleşik Krallık'ın dahil olmadığı karasal rüzgar enerjisi yatırım sıralamasında ise Türkiye, 1 milyar avroyu geçen karasal rüzgar enerjisi yatırımları sayesinde Avrupa'da 4. sırada yer aldı.

Birleşik Krallık, Yatırım, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri: Türkiye, rüzgar yatırımlarında Avrupa'da ilk beşte - Son Dakika Ekonomi


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