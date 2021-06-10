TSYD Trabzon Şubesi Başkanlığına yeniden Selçuk Kılıç seçildi

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesinin genel kurulunda başkanlığa Anadolu Ajansı (AA) Kıdemli Muhabiri Selçuk Kılıç yeniden seçildi.

TSYD Trabzon Şubesi lokalinde gerçekleştirilen genel kurulda, Kılıç başkanlığındaki tek listeyle seçime gidildi. Kullanılan 28 oyun tamamını alan Kılıç, güven tazeledi.

Kılıç başkanlığındaki yönetim kurulunda Gürkan Ata, Gökmen Şahin, Yunus Emre Sel, Nurgül Günaydın, Yahya Karabina ve Özer Çalık yer aldı.

Denetleme Kurulu ise Osman Çavuşoğlu, Halil Ayyıldız ve Selahattin Özcan'dan oluştu.

Kılıç, kongrenin ardından yaptığı konuşmada, genel kurulun herkese hayırlı olmasını diledi.

Göreve geldikleri günden itibaren derneğe, mesleğe ve Trabzon sporuna katkı sağlamak için gayret gösterdiklerini ifade eden Kılıç, "Ekip arkadaşlarımla bir şeyler başardık ama bunu tek başımıza yapmadık. Trabzon'un güçlü yerel basını ve bu mesleğe emek vermiş ağabeylerimizin desteğiyle bu başarıyı yakaladık. Henüz başlangıç aşamasında olduğumuza inanıyoruz. Ben birlik, beraberlik içerisinde önümüzdeki dönemde daha iyi hizmetler yapacağımıza inanıyorum. Planlarımız, projelerimiz var. Bunları hayata geçireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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